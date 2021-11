By

Gerry Scotti, avete mai visto la sua compagna? Una donna davvero bellissima e affascinante. Vi sveliamo qualche curiosità in più su di lei.

L’amatissimo conduttore Gerry Scotti è in coppia da tanti anni con una donna bellissima. L’avete mai vista? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Gerry Scotti, il conduttore più amato della televisione italiana

Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio Scotti, è un conduttore radiofonico e presentatore televisivo di grande successo. Ha iniziato la sua carriera da giovanissimo lavorando per alcune radio locali prima e per alcune emittenti più importanti, come radio Deejay, dopo.

Ha condotto il Festivalbar negli anni ’90 per diverse edizioni. Arriva al successo senza dubbio con la trasmissione Mediaset, Passaparola, che ha lanciato alcune donne oggi famosissime del mondo dello spettacolo come Silvia Toffanin, Alessia Mancini e Ilary Blasi.

È stato il conduttore anche del fortunato programma La Corrida e Paperissima. Da diversi anni conduce il noto TG satirico, Striscia La Notizia in coppia con Michelle Hunziker. Come dimenticare poi Chi vuol essere milionario? che è stato un caposaldo dei palinsesti televisivi Mediaset per tantissimi anni.

Gerry ha cercato di mantenere sempre riservata la sua vita privata e a quanto pare ci è riuscito. Avete mai visto la sua compagna? È una donna davvero bellissima. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è la compagna del noto presentatore Mediaset

Il conduttore di Caduta Libera è molto riservato e ha cercato di tenere la sua vita privata sempre lontana dalle telecamere. In passato è stato sposato con Patrizia Grosso con la quale ha vissuto diversi alti e bassi che hanno portato i due a decidere di procedere con il divorzio.

La coppia ha avuto un figlio, Edoardo che oggi l’ha reso nonno di una splendida bambina, Virginia. La loro relazione è giunta al capolinea a causa di un tradimento di lei. Il divorzio è stato drammatico per Scotti che ha confessato in una recente intervista di aver sofferto molto e di essere caduto anche nella spirale della depressione.

A fargli tornare il sorriso però arriva Gabriella, una bellissima bionda che ha riportato il sole nella sua vita. Da diversi anni, il famoso presentatore è in coppia con Gabriella Perino. Classe 1965 è una donna molto timida e riservata. Anche lei ha un matrimonio turbolento alle spalle e due figli.

LEGGI ANCHE—> Gerry Scotti, com’era agli esordi? Barba e capelli e foltissimi | Irriconoscibile

La primogenita di Gabriella frequentava la stessa classe di Edoardo, il figlio che il conduttore ha avuto da Patrizia Grosso. Gabriella è un famoso architetto e ancora oggi pratica la professione.

La coppia vive in un bellissimo loft nel pieno centro di Milano. Fidanzati dal 2004, i due si conoscono però da oltre 25 anni. Sono innamoratissimi e felicissimi, una coppia davvero splendida.