Cashback, è addio definitivo | A gennaio 2022 parte la lotteria degli scontrini

Per quanto si sia detto addio in modo definitivo al Cashback, i consumatori possono tirare un sospiro di sollievo: c’è la Lotteria degli Scontrini.

Con la ‘Lotteria degli Scontrini’ gli italiani potranno trovare un modo alternativo per rientrare anche se in modo, parziale delle spese effettuate.

Cashback addio

La Lotteria degli Scontrini non è una novità, in realtà è operativa da febbraio di quest’anno, ultimo baluardo del terminato anzi tempo Cashback. Nell’intenzione del governo il potenziamento della lotteria degli scontrini come mezzo, una volta che si è reso più semplice, per contrastare l’evasione fiscale.

Per rendere più attraente la Lotteria degli scontrini si è pensato di rendere più semplice lo strumento, così che sempre più esercenti aderiscano all’iniziativa.

Lotteria degli scontrini

Per quanti pur avendo aderito al cashback, non sappiano in cosa consiste la Lotteria degli Scontrini, occorre dire che si tratta in una estrazione gratuita i cui requisiti per partecipare sono:

che i pagamenti per acquisti di beni e servizi siano pari ad almeno 1 euro, e che i pagamenti si debbano effettuare attraverso strumenti elettronici. Questo da diritto a partecipare all’estrazione di premi da migliaia di euro.

Tuttavia gli acquisti devono essere necessariamente effettuati in negozi che possono trasmettere telematicamente i corrispettivi, in tal modo vengono generati dei biglietti virtuali che consentono di partecipare all’estrazione.

Per la partecipazione alla lotteria degli scontrini occorre essere non solo maggiorenni ma essere anche residenti in Italia. Il riconoscimento dello status di idoneità può avvenire mostrando il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto.

In seguito all’inserimento del proprio codice fiscale sul portale ufficiale della Lotteria, si ottiene un codice a barre e alfanumerico.

Scopriremo se facciamo parte dei vincitori sia mediante una PEC, all’indirizzo indicato nell’area riservata del portale lotteria, che a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La vincita verrà accreditata tramite bonifico bancario o postale.