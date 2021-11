Teresa Langella chi è la bellissima tronista di Uomini e Donne, scopriamo insieme alcuni particolari e curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Teresa Langella?

La bellissima Teresa Langella nasce a Napoli il 31 Gennaio del 1992. Viene cresciuta da una famiglia che la ama e la protegge, in particolare il suo papà è molto legato a sua figlia. La bella Teresa quindi cresce felicemente tra le attenzioni dei suoi familiari a cui confessa anche di avere un desiderio molto grande, ovvero quello di fare la cantante.

La giovane con la sua splendida voce infatti riesce ad incantare il pubblico napoletano con musica neomelodica. La giovane infatti nei primi anni della sua carriera si è fatta strada nel mondo della musica riscuotendo anche un discreto successo.

Ma il vero è proprio successo arriva a 18 anni quando decide di partecipare a Uomini e Donne come corteggiatrice. La giovane Teresa infatti scende le scale del programma per corteggiare Andrea Angelini.

Solo successivamente viene chiamata per partecipare al programma, questa volta non come corteggiatrice ma come tronista. La ragazza riceve un grande successo tra i corteggiatori, in particolare chi cattura la sua attenzione sono Antonio Moriconi, Andrea Del Corso e tanti altri.

Alla fine la scelta della giovane tronista però ricade su Andrea che decide di non continuare la conoscenza con la tronista. Dopo qualche mese i due si rivedono discutendo all’interno del programma il motivo di tale scelta. Le cose per fortuna sono cambiate e finalmente vivono con serenità la loro storia d’amore.

carriera televisiva

La bellissima cantante però oltre a dedicarsi alla sua grande passione che è la musica, nel 2020 è stata chiamata anche per essere speaker di Radio 105.

Ma Teresa la ricordiamo non solo a Uomini e Donne, ma anche a Temptation Island partecipando però come single qualche anno pima del programma sull’amore. Ma oltre a questo, la giovane artista, ha partecipato anche a diverse fiction RAI, con ruoli sicuramente minimi ma che comunque le hanno fruttato una grande esperienza.

Oggi Teresa continua la sua esperienza anche sui social, dove spesso e volentieri pubblica e posta diversi contenuti anche molto simpatici.

Instagram di Teresa Langella

La giovane cantante neomelodica oltre ad essere attualmente una delle ex tronisti di Uomini e Donne, è anche un personaggio pubblico molto amato dagli italiani. La ragazza infatti vanta tantissimi followers su Instagram.

La ragazza è anche molto attiva sui social dove quotidianamente posta e pubblica contenuti davvero interessanti.