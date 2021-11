Teo Mammucari, conoscete l’ex compagna? Era una velina | Un vero spettacolo

Non tutti ricorderanno che Teo Mammucari è stato legato sentimentalmente per diverso tempo a un’ex velina di Striscia la Notizia. Sapete di chi stiamo parlando? Lei è una donna davvero bellissima.

I due sembravano davvero affiatati e uniti, ma il loro amore è giunto al capolinea dopo qualche anno. Dal loro legame è nata una dolce bambina. Avete capito chi è l’ex compagna del famoso giudice di Tu si que vales? scopriamolo insieme.

Teo Mammucari, vita privata

Classe 1964, nato il 12 agosto 1964 sotto il segno del Leone a Roma. Senza dubbio Teo Mammucari non ha bisogno di presentazioni, dato che è uno dei conduttori televisivi più amati di sempre. Attualmente ricopre il ruolo di giudice a Tu si que vales.

Alle sue spalle ha una carriera impeccabile come comico e conduttore. Il suo debutto risale al 1995 a Scherzi a Parte. Ma la popolarità nel 2000 con Libero, una trasmissione comica in cui gli scherzi telefonici erano il tema principale.

Non tutti sanno che nella sua vita sentimentale è esistita solo una donna importante, dal quale ha avuto anche una bellissima bambina di nome Julia Mammucari. La loro storia d’amore è terminata dopo poco, a causa di alcune forti incomprensioni.

Anche dopo la rottura ci sono state varie liti, infatti, durante un’intervista, avrebbe raccontato: “Ho solo un sogno: cammino su una spiaggia, a Miami, Julia mi corre incontro dicendo semplicemente: ‘Papà!’. Che cos’altro vuoi sognare quando una figlia ti viene strappata, quando non ti viene permesso di essere padre?” Conosciamo meglio l’ex compagna di Teo Mammucari.

Chi è l’ex compagna del noto giudice di Tu si que vales

Teo Mammucari dal 2006 al 2009 è stato fidanzato con Thais Souza Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia e modella brasiliana. Un anno prima della rottura, precisamente nel 2008 è nata Julia Mammucari. Purtroppo, non sappiamo se in seguito il conduttore ha avuto altre relazioni, ma conosciamo meglio la sua bellissima ex compagna.

Thais Souza Wiggers, classe 1985 nata il 24 ottobre a Florianopolis, nello stato di Santa Caterina, in Brasile. Ha iniziato la sua carriera come modella all’età di 14 anni, infatti, in pochissimo tempo, grazie alla sua straordinaria bellezza, ha posato per una campagna internazionale della TIM con due donne molto importanti in questo settore.

Stiamo parlando proprio di Naomi Campbell e Linda Evangelista. Ma nel 2004, quando si è trasferita in Italia, la sua carriera ha spiccato il volo, soprattutto per essere stata al centro delle copertine per via della storia d’amore con Teo Mammucari.