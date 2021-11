Christian De Sica: età, moglie, figli, carriera artistica e vita privata

Christian De Sica è uno degli attori Italiani e figli d’arte più noti del mondo dello spettacolo italiano. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera, l’età e la sua vita privata.

Chi è Christian De Sica?

Cristian De Sica nasce a Roma il 5 Gennaio del 1951. Vero e proprio figlio d’arte (il padre è il famoso regista ed attore Vittorio De Sica) Cristian nasce e cresce in una famiglia dove lo spettacolo la fa da padrona: oltre al padre anche il fratello Manuel De Sica lavora nello spettacolo come apprezzato compositore di colonne sonore. Nella giovinezza consegue la maternità classica al collegio Nazareno, li è amico e compagno di banco di Carlo Verdone, altro celeberrimo attore Italiano.

Proprio durante questo periodo conosce Silvia Verdone, sorella di Carlo, con la quale si sposerà nel 1980. Il primo ruolo da protagonista in un film di Cristian De Sica lo ottiene nella produzione di Duccio Tessari La Madama, nel 1976. Seguono poi una serie di altri film mentre parallelamente De Sica inizia a farsi notare anche come intrattenitore in TV in numerosi varietà della Rai. Negli anni ’80 Crstian De Sica gira i suoi primi cinepanettoni, tipologia di commedia di cui diventerà forse il volto più noto. Negli stessi anni si consolida anche il sodalizio con Massimo Boldi.

Per tutti gli anni ’90 e fino agli inizi del 2000 la coppia Boldi De Sica girerà diversi cinepanettoni, tutti film record di incassi del genere commedia in Italia. Oltre ai cinepanettoni, De Sica recita in tantissime produzioni cinematografiche sia italiane che estere (compare ad esempio in The Touris al fianco di Jhonny Depp).

Chi è la compagna di Christian De Sica?

Cristian De Sica ha frequentato per un certo periodo l’attrice Isabella Rossellini ma dal 1980 è sposato con la sorella di Carlo Verdone, Silvia Verdone. I due si sono conosciuti ai tempi in cui Cristian e Carlo erano compagni di scuola. Dall’unione di Cristian e Silvia sono nati due figli, Brando nel 1983 e Maria Rosa nel 1987. Anche se oggi i due rappresentano una delle coppie più stabili e durature del mondo dello spettacolo, pare che inizialmente Carlo Verdone avesse osteggiato la loro frequentazione.

Lo stesso De Sica ha raccontato di una lite tra lui ed il cognato il quale al tempo sosteneva che la sorella fosse troppo piccola per lui. Oggi Cristian si ritiene un uomo molto fortunato ad aver conosciuto e sposato Silvia Verdone, che definisce il vero motore della famiglia.