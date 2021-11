Calzini spaiati, come riutilizzarli per pulire casa senza spendere 1 euro

I calzini spaiati sono un vero incubo, non si comprende mai come riescano a separarsi dal loro compagno. Ma non è la fine della coppia!

Sapevate che loro onore è stata decretato il 5 febbraio come la giornata dei calzini spaiati? Si tratta di una ricorrenza divertente, che da più di dieci anni unisce in maniera simbolica tutti quei comuni mortali che perdono i calzini nel lavaggio e non riescono più a farne una coppia.

Calzini spaiati, che fare?

Ci sono innumerevoli modi per riutilizzare i calzini non abbinati. La creatività non ha limiti. Prima di gettarli nella spazzatura, devi assicurarti dove potrebbe essere il suo partner, che sia nel cesto della biancheria, nella lavatrice, nel cassetto sbagliato o nei giocattoli del nostro animale domestico.

La creatività di ognuno permette di riutilizzarli in mille modi. Ad esempio possono essere usati per pulire e lucidare le scarpe o da tenere in auto per evitare che le mani si sporchino.

Per una pulizia in casa più veloce. Per farlo basterà mettere ​​un calzino sulla mano, spruzzalo di un prodotto per la pulizia in casa e usarlo per pulire mobili o elettrodomestici.

Per mantenere calda la tazza in cui versare la vostra bevanda. Per realizzare questo “manicotto” salva bevanda calda, basterà tagliare del calzino la parte della caviglia, e infilarla, dopo aver praticato un buco per il manico, nella tazza.

Raccogliere la polvere dai pavimenti. Se in casa avete lo scopettone per la polvere, basterà avvolgerlo con i calzini spaiati e passarlo per casa. Alla fine potranno essere lavati in lavatrice e si risparmierà sui panni usa e getta.

Piccole bambole ai giochi per animali

I calzini spaiati possono essere riutilizzati per farne delle piccole bambole o pupazzi per i bambini o giochi per i nostri animali domestici. Per realizzarli dovremo riempirli di con cotone, tessuto vecchio o altri vecchi calzini.

Inoltre i calzini possono essere riempiti con una miscela di fiori secchi aromatizzati o spezie, da utilizzare come deodoranti naturali da riporre in armadietti e cassetti.