Annalisa, gonnino cortissimo mostra le gambe lunghissime: “Fuori tutto”

Nell’ultimo shooting fotografico postato da Annalisa su Instagram abbiamo potuto ammirare le sue gambe grazie ad una gonna cortissima.

L’ultimo post pubblicato da Annalisa su Instagram ha lasciato senza parole i suoi numerosi follower. Nello specifico parliamo di uno shooting fotografico con 3 look differenti, tutti da togliere il fiato. Nello specifico però, è la prima foto ad aver suscitato le attenzioni dei fan con la cantante che si è mostrata con una gonna cortissima.

Annalisa partecipò ad Amici nel 2010 vincendo nella categoria canto

Quest’ultima, quindi, ha lasciato completamente scoperte le gambe della ragazza mostrando tutta la sua sensualità. Ovviamente non c’è neanche bisogno di dirlo ma le foto hanno da subito ottenuto una marea di mi piace, risultando molto apprezzate.

Annalisa, quindi, si è mostrata con un cappotto bianco che arrivava proprio alla fine della sua minigonna, completamente nera così come il maglione. Completano il look bianconero i calzini, rigorosamente scuri, e gli scarponi bianchi. La gonna, inoltre, è stata riproposta anche nell’ultimo scatto dove però è stata accompagnata da delle calze.

La cantante adora tenersi attiva sui social network pubblicando varie foto

A chiudere questo secondo outfit degli scarponi ed un cappotto neri, creando un look tutto improntato sui colori scuri. Come ampiamente dimostrato Annalisa, quindi, non nasconde solamente un grande talento per la musica ma anche come modella. Da quando ha iniziato a pubblicare con costanza sui social network, infatti, la ragazza ha raggiunto numeri da capogiro accrescendo ancora di più la sua fama.

Per certi versi quest’anno è stato quello della consacrazione per l’artista, infatti, ha cantato persino l’Inno di Mameli durante la finale di Coppa Italia. Ma non solo, questo 2021 ha visto anche il debutto dell’album “Nuda 10” con cui la 35enne ha ottenuto risultati a dir poco stupefacenti. Da segnale ad esempio come siano presenti nel disco vari featuring come quello fatto con il rapper J- Ax.

Quest’anno, inoltre, ha partecipato anche al festival di Sanremo con il brano di punta del predetto album arrivando persino al settimo posto. Insomma un successo dietro l’altro per la donna che, siamo certi, continuerà a stupire anche nel corso del 2022 con nuovi ed affascinanti progetti musicali e non.