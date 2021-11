Paypal, la nuova funzione che fa impazzire di gioia gli utenti | No documenti

Arriva la nuova funzione PayPal che fa impazzire di gioia gli utenti. Da oggi, il gigante dei pagamenti digitali consente di pagare in 3 rate.

E’ possibile pagare a 2 mesi dalla data di acquisto senza documenti (come avviene per i classici finanziamenti) e senza interessi. La prima rata si paga subito, la seconda il mese seguente e la terza a due mesi dal contratto di finanziamento.

PayPal introduce il pagamento in 3 rate per acquisti fino a 2.000 euro

Per avere la possibilità di pagare a rate con PayPal per acquisti fino a 2mila euro, bisognerà effettuare l’operazione con una carta di credito o di debito in corso di validità oppure tramite conto corrente bancario collegato al conto PayPal e confermato. La novità è riservata a maggiorenni residenti in Italia.

L’utente potrà comunque recedere dal contratto di finanziamento entro 14 giorni dalla sottoscrizione rimborsando interamente o parzialmente la restante somma prima della regolare scadenza.

La formula BNPL che convince i consumatori

La formula Buy Now Pay Later (BNPL) piace da impazzire anche agli italiani: lo dimostrano i risultati di aziende come Klarna che, grazie al pagamento in 3 rate, ha attirato in un anno oltre 750mila clienti in Italia.

Dallo studio presentato da Klarna emerge che il 44% degli utenti avrebbe rinunciato agli acquisti in assenza di pagamento in 3 rate.

ScalaPay riporta un aumento del carrello medio sugli e-commerce del 48% e dell11% per il tasso di conversione clienti grazie alla formula BNPL.

La grande ‘mossa’ di PayPal

La grande ‘mossa’ di Paypal è non solo proporre un pagamento in 3 rate senza interessi ma senza dover presentare documenti o compilare noiosi questionari.

L’assenza di qualsiasi attrito in fase di acquisto ha un effetto psicologico molto positivo negli utenti ed aumenta le vendite. Questo fenomeno Fintech funziona e lo dimostrano i dati di Klarna.

PayPal non poteva evitare di giocarsi questa carta essendo un protagonista dell’esperienza di acquisto facile e rapida. Entra in gioco concedendo ai suoi utenti qualcosa di più: dilaziona un importo più alto rispetto ai competitors (fino a 2mila euro a fronte dei 1.000 euro di Klarna e dei 600 euro di Scalapay).