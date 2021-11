Flavio Insinna, il grave lutto che non è riuscito a superare: “Devo tutto a lui”

Negli scorsi mesi Flavio Insinna è stato colpito da un grave lutto che ancora oggi non ha superato. In tantissimi si sono stretti al suo dolore: scopriamo cosa è successo.

Flavio Insinna, noto per essere stato al timone di diversi programmi tra cui: Affari Tuoi, L’Eredità e La Corrida. Ma non tutti sanno che la sua carriera non è fatta solo di quiz show, ma anche di recitazione. Insomma un personaggio dello spettacolo a 360 gradi, ma se ha avuto tutto questo successo è grazie ad una persona che oggi non c’è più.

Flavio Insinna, il grave lutto

Flavio Insinna, è uno dei volti più importanti del piccolo schermo. Ma il suo immenso successo è dovuto anche a un pilastro importante del mondo dello spettacolo italiano, Gigi Proietti. Il noto attore è mancato lo scorso anno e la sua drammatica scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile.

È stato uno uno dei figli più amati di Roma che rimarrà per sempre nella storia. Per tutti quello che lo conoscevano era un padre, un amico o uno zio. Soprattutto per il noto conduttore, Flavio Insinna. Il loro rapporto era speciale e come ha raccontato più volte quest’ultimo, a Gigi Proietti deve tutto: scopriamo di più sul forte legame.

Gigi Proietti, un maestro speciale

Flavio Insinna non ha mai nascosto la gratitudine nei confronti di Gigi Proietti: “È il mio maestro, l’uomo che mi ha cambiato la vita”. Per lui ha sempre speso bellissime parole di riconoscimento.

LEGGI ANCHE –> Gigi Proietti, chi era il famoso comico e attore italiano: vita, carriera e curiosità

E’ stato proprio il grande maestro ad accoglierlo nella sua scuola di recitazione e da lì è iniziata la carriera del famoso conduttore de L’Eredità. Imparare da un grande professionista come Gigi Proietti, è sempre stato un grande onore per lui: “Nel teatro non si finisce mai d’imparare e questo Gigi Proietti ha cercato di insegnarcelo tra le prime cose”.

LEGGI ANCHE –> Flavio Insinna, racconta della sua love story con Adriana: l’ex concorrente di Affari Tuoi

L’incontro con Gigi Proietti, per la carriera di Flavio Insinna, è stato fondamentale, nonostante sia sempre stato molto talentuoso. Ha imparato tanto e dopo la terribile scomparsa tutti i suoi insegnamenti li custodisce con cura nel suo cuore per l’eternità.