Ricordate Asia Nuccetelli al GF Vip? La sua trasformazione è impressionante. I suoi ritocchini di troppo l’hanno resa una persona completamente diversa.

La figlia di Antonella Mosetti è irriconoscibile. Ha ceduto anche lei al ritocchino e oggi sembra un’altra persona. Ecco la sua clamorosa trasformazione.

La nuova vita di Asia Nuccetelli dopo il GF Vip

Nota a tutti per essere la figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli si è fatta conoscere per aver preso parte insieme alla mamma, al Grande Fratello Vip, nell’edizione in cui erano presenti anche Giulia De Lellis e Luca Onestini. Personaggio chiacchieratissimo del famoso reality di Cinecittà, la Nuccetelli ha diviso il pubblico: il suo carattere spigoloso e peperino spesso ha attirato le critiche dei coinquilini ma anche dei telespettatori che non sempre l’hanno sostenuta.

Dopo la fine del GF Vip, televisivamente parlando, della figlia della Mosetti si sono perse le tracce. Per un breve periodo è stata ospite fissa di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ma improvvisamente è scomparsa dal piccolo schermo. La Nuccetelli ha deciso di cambiare completamente vita e oggi si dedica a tutt’altro.

Appassionata fin da piccola di cavalli, ora Asia si dedica all’equitazione, sua grande passione. Possiede 3 cavalli e gareggia a livello professionale partecipando a competizioni sportive che si tengono in tutta Italia.

Quando ha preso parte al GF Vip era giovanissima: paffutella, ragazza acqua e sapone, sempre struccata. Oggi stentereste a riconoscerla. La sua trasformazione fisica è pazzesca.

La figlia di Antonella Mosetti è irriconoscibile, ritocchini eccessivi?

Asia Nuccetelli oggi è irriconoscibile. La figlia di Antonella Mosetti sembra un’altra persona. L’abbiamo conosciuta quando ha preso parte al GF Vip insieme alla mamma. Capelli lunghi e scuri, sempre struccata, Asia sembrava incarnare perfettamente il prototipo di ragazza della porta accanto. Dopo la fine del famoso reality Mediaset, ha subito una trasformazione fisica assurda.

La giovane non ha nascosto di aver fatto ricorso, nel corso degli anni, a diversi ritocchini estetici: ha rinnovato innanzitutto il suo look che oggi è quello di una giovane donna matura. Ha rimpolpato gli zigomi e ritoccato anche il naso.

Asia ha anche una nuova dentatura e ha rifatto le labbra che oggi sono molto carnose. Conferma invece di non aver ritoccato il seno e il suo fisico tonico e formoso lo deve all’attività fisica che svolge quotidianamente. Ad ogni modo, prima o dopo, resta comunque una bellissima donna.