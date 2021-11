WhatsApp, come leggere i messaggi eliminati senza farlo vedere

Capita di inviare un messaggio su WhatsApp per errore ad una persona sconosciuta o al destinatario sbagliato. Su centinaia di chat la possibilità di sbagliare è sempre in agguato: probabilmente, è capitato a tutti almeno una volta nella vita.

L’errore può essere più o meno grave, potrebbe anche rovinare un’amicizia, una relazione sentimentale o un contratto lavorativo. Non stiamo esagerando.

WhatsApp dà la possibilità agli utenti di eliminare i messaggi dalla chat (a due o di gruppo) entro 7 minuti dall’invio rendendoli invisibili a sé stessi ed agli altri.

Il punto è che il messaggio eliminato potrebbe essere letto dal destinatario ‘sbagliato’ in ogni caso. Ecco come leggere i messaggi eliminati senza farlo vedere.

WhatsApp: ecco come leggere i messaggi cancellati senza farlo vedere

WhatsApp permette agli iscritti di rimediare, quando si invia per errore un messaggio in chat alla persona sbagliata. Eppure, esiste un trucco che consente al destinatario sbagliato di leggere i messaggi eliminati senza farlo vedere. E’ possibile utilizzando varie applicazioni che danno modo di recuperare i messaggi appena cancellati sull’App. Ce ne sono diversi, basta fare una ricerca mirata su Google o sul proprio store. Esistono app che sono in grado perfino di avvisare tramite notifica quando un tuo contatto ha eliminato il messaggio facendolo leggere direttamente, servendolo su un piatto d’argento. Questa possibilità si può sfruttare entro pochi minuti in quanto il messaggio eliminato scompare rapidamente.

E’ giusto leggere un messaggio WhatsApp contro la volontà del mittente che commette un errore?

Bella domanda, ma è difficile stabilire se e quanto sia giusto leggere o meno un messaggio contro la volontà di chi l’ha inviato. La risposta può darla soltanto la propria coscienza.

Quel che è certo è che WhatsApp, in materia di privacy, si impegna al massimo per tutelare gli iscritti. Tanto per fare un esempio, di recente ha rilasciato l’opzione di negare la condivisione di informazioni di stato con alcuni gruppi di contatto. Dà la possibilità agli utenti di creare una vera e propria blacklist di persone che non verranno mai a sapere se sei online o quando sei stato online l’ultima volta.

Per il resto, la decisione di utilizzare applicazioni che permettono di leggere i messaggi eliminati senza farlo vedere (quindi, contro la volontà del mittente caduto in errore) dipende dalla nostra coscienza.