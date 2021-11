Vanessa Incontrada: età, altezza, peso, compagno, figli e carriera

Vanessa Incontrada è sicuramente una delle conduttrici e attrici più amate dal pubblico italiano. La sua simpatia e la sua bellezza infatti hanno incantato fin da subito gli italiani. Ma conosciamo meglio la bellissima Vanessa e scopriamo alcune curiosità sula sua vita

Vanessa Incontrada biografia

La bellissima Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 Novembre 1978 è alta 1,70 e pesa mediamente 60 kg. La giovane conduttrice cresce felicemente tra l’amore della sua famiglia finchè un giorno decide di venire in Italia traferendosi a Milano nel 1996 mantenendosi con il lavoro da modella.

La sua carriera infatti qui in Italia inizia ad avere un grande successo. La sua apparizione in tv infatti ha scatenato un enorme successo non solo per il suo accento italiano, ma anche per la sua straordinaria bellezza. Capelli rossi occhi da cerbiatta e fisico mozzafiato, la bellissima Vanessa ha fatto perdere la testa a tantissimi uomini.

Carriera televisiva

La bellissima Vanessa ha ottenuto un ottimo successo nel mondo dello spettacolo è passata infatti ad essere una modella molto apprezzata fino a diventare conduttrice televisiva. La ricordiamo spesso infatti al fianco di Claudio Bisio nel programma Zelig.

La sua prima apparizione però è stata nel 2007 debuttando a teatro con la tournèe del musical Alta Società. Vanessa infatti interpreta il ruolo di Tracy al fianco di Sandro Querci, Christian Ruiz e Simone Leonardi con la regia di Massimo Romeo Pigaro.

La sua carriera televisiva però prende il volo proprio nel 2001 dopo la conduzione di Sanremo Giovani, intraprende la sua prima esperienza in radio su Hit Channel, solo successivamente nel 2002 le viene data la possibilità di condurre Protagonisti il sabato sera.

Successivamente dopo l’esperienza radiofonica riprende la sua carriera televisiva con Non solo moda su Canale Cinque. Ma la sua carriera continua a crescere e a diventare una donna dello spettacolo sempre più riconosciuta.

Viene ingaggiata infatti per interpretare un ruolo da attrice. La conduttrice infatti si è cimentata in questa nuova esperienza iniziando il suo primo fil intitolato Un paradiso per due. prodotto da Indiana Production recitando al fianco a Gianpaolo Morelli. Il film, girato fra Uruguay e Sardegna nel 2009, va in onda su Canale 5 il 6 aprile.

La sua ultima apparizione televisiva risale a qualche mese fa al fianco del simpaticissimo comico e attore napoletano Alessandro Siani a Striscia la Notizia. Ma non è finita qui la bellissima conduttrice tornerà molto presto insieme a Claudio Bisio dopo ben 11 anni a ricondurre Zelig.

Il compagno di Vanessa Incontrada

La bellissima conduttrice oggi fa coppia fissa con Rossano Laurini ormai dal orami lontano 2007. L’anno successivo nasce Isal il loro primogenito. Attualmente la coppia non è ancora sposata ma non escludono che questo momento sicuramente arriverà anche per loro.