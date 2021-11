Paolo Kessisoglu: età, altezza, compagna, lavoro e vita privata

Paolo Kessisoglu è uno dei comici italiani più apprezzati. Apprezzato soprattutto per il duo comico Luca e Paolo insieme a Luca Bizzarri. . Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Paolo Kessisoglu, origini e carriera

Nasce a Genova, classe ’69 il comico è di origini Armene. Il nonno paterno è infatti Callisto Kessishian, Armeno sfuggito al genocidio del suo popolo ed emigrato in Grecia e poi in Italia. Callisto per non avere problemi etnici cambierà il cognome in Kessisoglu, che suonava come più ”turco”.

Dopo essere stato per molto tempo a Trieste, si trasferisce a Genova e proprio Genova nasce Paolo. Paolo Kessisoglu nasce come chitarrista, già all’età di 13 anni si esibisce in alcune formazioni jazz nella città natale. Sempre a Genova conosce Luca Bizzarri. Ben presto arriva la svolta nel mondo dello spettacolo, Luca e Paolo formano nel 1998 il duo comico Luca e Paolo che ottiene subito un enorme successo.

Dopo aver girato alcuni film, nel 2000 i due condurranno Le Iene e nel 2001 compariranno anche a Mai Dire gol. L’apice del successo e della notorietà arriva però nel 2003, grazie al riadattamento Italiano del format internazionale Camera Caffè, in cui Kessisoglu interpreta il personaggio di Paolo Bitta, che lo ha reso famoso ed apprezzata al vastissimo pubblico di telespettatori. Un importante traguardo professionale egli lo raggiunge nel 2001 quando insieme a Luca Bizzarri, Gianni Morandi, Belen Rodriguez ed altri conduce il Festival di Sanremo, mentre qualche anno dopo condurrà lo show comico Colorado.

Oltre alla chitarra ed ala televisione, una sua grande passione è il calcio. Paolo è un grande tifoso del Genoa, club del cui coordinamento ha fatto parte il padre di Paolo in qualità di presidente.

Chi è la compagna di Paolo Kessisoglu

Nel 2003 Paolo Kessioglo sposa la presentatrice e giornalista Sabrina Donadel, conosciuta pochi mesi prima. L’anno dopo la coppia ha una figlia. La Donadel è una giornalista e presentatrice che ha collaborato con Mediaset e Sky arte dove conduceva uno speciale chiamato Private Collection in cui intervistava collezionisti di Arte di tutto il mondo. Insieme alla moglie Paolo Kessisoglu conduce una dieta rigorosamente vegetariana, i due sembrano una coppia molto affiatata e condividono molte passioni. Paolo e Sabrina sono però anche molto riservati e sebbene sappiamo molto delle rispettive carriere, non ci sono molte informazioni sulla loro vita privata.