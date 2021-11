Luce accesa di notte contro i ladri, rimedio infallibile per dormire sicuri

Tenere la luce accesa di notte contro i ladri potrebbe essere d’aiuto, anche se i ladri stanno diventando più comuni in pieno giorno.

Durante i mesi autunnali e invernali, i furti all’imbrunire tendono a moltiplicarsi. Da una ricerca eseguita su alcuni detenuti per furto sono emersi alcuni comportamenti che possono aiutare nel prevenire i furti nella propria abitazione.

In pratica ci sono alcuni fattori che fanno si che sia nostra casa a ed essere oggetto di interesse dei ladri e non quella del vicino! Tra questi anche i rumori che provengono dal nostro appartamento.

Perché dovremmo tenere la luce accesa di notte contro i ladri

Quando la casa è avvolta dall’oscurità i ladri possono presumere che nessuno sia ancora in casa e che possano approfittare del buio. Simulare la presenza di qualcuno in casa può essere fatto anche con mezzi tecnici. Ad esempio con l’impiego di timer da impiegare per attivare diverse sorgenti luminose.

Una buona abitudine comprende anche l’evitare che i ladri vedano direttamente ciò che accade all’interno della casa, tirando le tende, abbassando le tapparelle o chiudendo le tapparelle.

Proteggere porte e finestre

Dotarsi di una buona protezione meccanica inclusi porte e finestre antieffrazione complica l’intrusione dei ladri. I ladri possono essere dissuasi se si devono confrontare con accessori di sicurezza quali serrature di sicurezza, dispositivi di blocco per il sollevamento di finestre, inferriate o tapparelle di sicurezza.

Rilevatori di movimento per sorgenti luminose

I rilevatori di movimento sono un’ulteriore opzione tecnologica di sicurezza contro i furti. I sensori di movimento registrano i movimenti o il calore corporeo e attivano una fonte di luce che illumina la casa.

Una buona idea quando ci allontaniamo a lungo da casa è informare i nostri vicini. I ladri approfittano sempre più dell’anonimato della nostra società. È quindi consigliabile informare i vicini quando si è abitualmente a casa e quando non lo si è. I vicini attenti notano eventi imprevisti, persone o veicoli sospetti nel tuo quartiere. In caso di eventi insoliti, deve essere allertata la polizia. È importante agire con calma e attenzione e non mettersi in pericolo.