Luca Bizzarri: età, altezza, fidanzata, vita privata ed Instagram

Luca Bizzarri, chi è il noto attore e conduttore italiano, conosciamo meglio la sua storia e alcuni particolari sulla sua carriera e vita privata.

Luca Bizzarri chi è

Luca Bizzarri nasce a Genova il 13 luglio del 1971. La sua carriera televisiva nasce proprio tra le quinte del teatro di Genova, la sua città natale. La sua passione per la recitazione infatti lo porta ad interpretare alcuni ruoli importanti allo spettacolo Pignasecca e Pignaverde con Giliberto Govi.

Solo successivamente intorno al 1994 Luca si diploma alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Attualmente siamo abituati a vederlo in televisione interpretando ruoli comici e simpatici, ma in molti non sanno che Luca ha interpretato anche ruoli drammatici come Riccardo III, Amleto e Ivanoy.

Chi è la compagna di Luca Bizzarri

Al di la della sua vita lavorativa, Luca non ama molto mettere sotto la luce dei riflettori la sua vita privata. Quello che sicuramente si sa della sua situazione sentimentale è che nel 2004 inizia una frequentazione con la bellissima velina Ludovica Frasca. Ma la loro relazione purtroppo non ha seguito e solo nel 2017 i due decidono di dirsi addio.

Ma non è finita qui, qualche anno dopo gira notizia che Luca e la bellissima attrice Bianca Guaccero avrebbero iniziato un intima conoscenza. La notizia fu subito smentita dall’attrice nel giro di pochi giorni il quale dichiarò di non aver mai avuto rapporti con il suo collega. Attualmente pare che Luca non sia legato sentimentalmente a nessuno, anzi vive beatamente da solo nel suo appartamento di Genova.

Film e carriera di Luca Bizzarri

Il suo primo successo televisivo sicuramente è stato insieme al suo amico Paolo Kessisoglu, con il quale ha recitato a Camera Caffè nel 2011. Già approdato però qualche anno prima, nel 2000 con il programma Mtv Trip. Non è finita qui, oltre ad attore Luca doppia anche un bellissimo film Le follie dell’imperatore.

Qualche anno dopo diventa conduttore de Le Iene, programma televisivo molto seguito dal pubblico italiano, per poi finire con Mai dire Gol. Insomma una carriera niente male per Luca. Attualmente Luca però non sembra avere incarichi televisivi importanti ma chissà se presto tornerà a deliziarci con la sua indiscutibile simpatia.