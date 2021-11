Gianmaria Volpato: età, fidanzata e Instagram del concorrente di X-Factor

Tra i vari programmi televisivi a tema musicale della nostra televisione, sicuramente. X-Factor è tra i più seguiti e conosciuti. Il format di talent show famoso in tutto il mondo è giunto nel nostro paese alla sua ventunesima edizione.

Gianmaria Volpato, origini del cantante di X-Factor

X Factor è, fin dalle sue origini ormai svariati anni fa, una vera e propria cantera per la musica italiana. Negli anni sono infatti tantissimi i protagonisti del talent show che hanno poi calcato le scene musicali del nostro paese con enorme successo. Non c’è quindi da stupirsi se il talent, giunto ormai in Italia alla sua ventunesima edizione, sia ancora estremamente seguito sia dal pubblico che dalla critica musicale.

In particolare nella ventunesima sono stati diversi i giovani talenti che hanno attirato le attenzioni dei talent scout, sempre in cerca di ragazzi promettenti da presentare.

Tra questi non possiamo non citare Gianmaria Volpato. Gianmaria è infatti uno dei giovani rapper ed artisti che ha maggiormente colpito la giuria ed il pubblico a casa. Nonostante la sua giovane età e le poche apparizioni, infatti, Gianmaria è riuscito a costruirsi già una fan-base solida che lo segue e lo supporta durante la sua avventura musicale.

Di Gianmaria non sappiamo molto in realtà, è noto che il giovane rapper è nato nel 2002 a Vicenza e che pare essere ancora impegnato negli studi, anche se non sappiamo ancora che scuola frequenta. Di Gianmaria Volpato non consociamo nemmeno la sua attuale situazione sentimentale, anche se sicuramente i fan del rapper hanno notato un certo feeling ed un legame con la cantante e concorrente Vale Lp, alla quale Gianmaria sembra essere molto legato.

Infine qualche altra piccola notizia sulla vita privata del giovane cantane la si apprende dal suo profilo Instagram, in cui Gianmaria condivide prettamente notizie riguardanti il suo percorso artistico.

Il percorso ad X-Factor

Gianmaria è stato uno dei pochi artisti di questa edizione di X Factor a presentarsi alle audizioni con un suo singolo, dal titolo ”Suicidi” il pezzo gli è valso l’ammirazione dei giudici, che lo hanno premiato con i 4 Si. Anche ai Bootcamp Gianmaria ha scelto di presentarsi con un inedito ”Mamma Scusa”, che ha dovuto cantare per ultimo e da solo, a causa di un contatto con una persona positiva al Covid.

Anche in questo caso Gianmaria ha stupito la Giuria, in particolare Emma, che gli ha concesso una sedia nel suo team.

Il successo di Gianmaria Volpato è stato infine sugellato anche agli Home Visit, in cui ha cantato una cover rivisitata del brano Mio fratello è figlio unico, che gli ha aperto le porte dei Live.