La famosa showgirl italiana Flavia Vento è stata truffata dal famigerato attore e produttore statunitense, Tom Cruise. I retroscena: “Mi ha chiesto i soldi per vederlo”. Tutti i dettagli sull’accaduto.

La famosa showgirl ha trascorso i mesi più incantevoli della sua vita, la modella infatti ha iniziato a dialogare quotidianamente con l’incredibile attore e produttore cinematografico. Il tutto portato avanti per ben cinque lunghi mesi fino a quando la modella non scopre che in realtà si tratta di una vera e propria truffa.

L’attore Tom Cruise avrebbe portato avanti questo legame con il semplice scopo di truffare la ragazza portandole via una sostanziosa cifra in denaro. Il tutto camuffato come semplice richiesta per potersi incontrare dal vivo.

Flavia Vento truffata da Tom Cruise: ” Mi voleva fregare i soldi”. Tutta la verità sulla vicenda

Nelle ultime ore la giovane showgirl ha deciso finalmente di denunciare l’accaduto su tutti i suoi profili social, dichiarando a gran voce di non esser caduta nell’oscura trappola. Dovete sapere però che in realtà, la modella è stata truffata fin dall’inizio, la richiesta in denaro è solo l’ultima delle trovate dell’impostore.

Ovviamente non si tratta realmente di Tom Cruise, bensì di un truffatore che si è spacciato per l’attore e produttore statunitense rubandogli l’identità. Dopo solo cinque lunghi mesi la showgirl italiana si è accorta dell’inganno ed ha preso le distanze denunciando l’accaduto sui social media. Purtroppo, non è la prima volta che sentiamo di questi avvenimenti, capita molto spesso infatti sentire di persone truffate a cui è stata portata via una grossa cifra di denaro.

Il tutto è reso possibile anche dagli innumerevoli social che ci consentono di tenerci in contatto con persone molto distanti da noi. La maggior parte delle volte però, dietro l’individuo conosciuto online (quindi solo in modo virtuale) si cela un’identità fasulla.

Alla showgirl sono stati chiesti ben 1500 euro per un incontro don il fantastico attore. In realtà, come si può ben notare il truffatore si finge persino un organizzatore di incontri. L’avvisa infatti che sarebbe possibile incontrare il vero Tom Cruise durante il suo tour in Europa, per far ciò però la modella avrebbe dovuto in primis versare i soldi richiesti sul conto.