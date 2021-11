Erio: età, fidanzata, vita privata ed Instagram del concorrente di X-Factor

E’ tornato di nuovo in onda uno dei programmi più amati dal giovane pubblico italiano, parliamo infatti di X-Factor Italia. Uno dei personaggi però che è riuscito in breve tempo a attirare l’attenzione dei giudici e del pubblico è stato Erio.

Erio, età e vita privata.

Si è presentato sul palco di X-Factor Italia sorprendendo tutti con il suo aspetto e la sua stupenda voce. Erio infatti ha deciso di partecipare con una canzone per niente semplice, portando infatti Can’t Help Falling in Love catturando in pochi secondi l’attenzione di ogni giudice. Ma conosciamo meglio Erio.

Il suo vero nome è Fabiano Franovich, nato a Livorno e attualmente ha 35 anni. I suoi studi si sono basati sostanzialmente sul canto, studiando infatti canto lirico e composizione. A quanto pare alcuni dei suoi brani già hanno avuto un ottimo riscontro grazie anche al produttore Paolo Baldini. Uno dei brani in questione è proprio We’ve Been Running con Oval in Your Trunk pubblicato nel 2015.

Ma la sua vera passione è quello di produrre e scrivere canzoni con stile pop con un tocco di eleganza e sofisticatezza. Ma in particolare quello che ha stupito i giudici del talent show è stato in modo particolare la sua voce. In pochi giorni la sua esibizione è diventata virale, catturando l’attenzione di tantissimi giovani.

I giudici di X-Factor Italia

Come ogni anno il programma è stato composto dai soliti giudici che da qualche anno fanno tappa fissa all’interno del talent. Come ogni anno infatti ritroviamo Emma Marrone, amatissima dal pubblico italiano, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.

Incominciato da qualche tempo, pare che i giudici siano già in competizione tra loro per alcuni concorrenti che hanno attirato la loro attenzione. In particolare stiamo parlando del giovanissimo cantante eclettico Erio. Il giovane infatti si è esibito davanti a giudici presentandosi innanzitutto con un look davvero pazzesco e originale.

Ma quello che ha attirato più i giudici è stata sostanzialmente la sua voce. La sua infatti pare essere una di quelle voci molto rare e toccanti. Gli stessi giudici infatti durante l’esibizione si sono emozionati.

A fine esibizione infatti gli stessi giudici si sono complimentati con il giovane Erio non solo per la sua voce particolare e toccante ma anche per il modo in cui ha presentato la canzone, particolare senza stravolgere l’originale. Insomma pare che Erio sia già conteso tra i giudici addirittura alcuni hanno già pensato che il suo destino è quello di andare sicuramente in finale.