Tra i volti noti dello spettacolo Italiano, Claudio Bisio è certamente tra i più amati ed apprezzati dal grande pubblico di telespettatori italiani. Scopriamo qualche notizia in più sull’attore e comico.

Claudio Bisio, esordi e prime collaborazioni.

Claudio Bisio nasce nasce a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, il 19 marzo del 1957. A Milano, la città in cui cresce, frequenta il liceo scientifico Luigi Cremona. Durante il periodo del liceo si forma la sua coscienza politica ma anche la sua passione per l’arte ed il teatro.

Il suo palcoscenico è quello del centro sociale Leoncavallo, ma subito dopo entra a far parte della Civica Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro. Qui Bisio conosce i grandi autori drammatici Pirandello, Feydeau, Shakespeare, Dostojevski ma anche i musical della cultura Pop come Rocky Horror Picture Show.

Ed è proprio in una interpretazione del Rocky Horror, che Claudio Bisio conoscerà Gabriele Salvatores, che nel 1981 lo accoglie nella Compagnia dell’Elfo e che rimarrà uno dei suoi punti di riferimento per molti anni avvenire.

Durante i primi anni della sua carriera, Claudio Bisio alterna cinema e palcoscenico, e farà anche le prime esperienze di cabaret, duettando con Antonio Catania al Derby Club.

Il punto più alto della sua carriera teatrale è stata forse la partecipazione al “Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo, mentre dal punto di vista Cinematografico continua a collaborare con Salvatores in ”Kamikazen-Una Notte a Milano”.

Dopo altre varie esperienze cinematografiche e teatrali, in coppia anche con Diego Abbatantuono, approda in TV, dove partecipa a “Striscia la notizia”,

“Zelig” e “Mai dire Gol”. In particolare il comico milanese segnerà una vera e propria era nella conduzione di Zelig e presterà il suo talento anche alle Iene.

successi televisivi

Il 2010 è un anno magico per lui, che raggiunge l’apice del successo cinematografico accanto ad Alessandro Siani in ”benvenuti Al Sud”, riadattamento di una commedia francese.

L’enorme successo del film spinge la coppia a replicare l’esperimento con ‘‘Benvenuti al Nord’‘, che riscuote altrettanto successo dal pubblico. Negli anni a seguire Bisio continua a sfornare capolavori, concentrandosi soprattutto sulla comicità, ad esempio insieme a Frank Matano in ma che bella Sorpresa.

Recentemente ha anche preso parte ad una serie Tv, ispirata ad un film dal titolo ”Tutta colpa di Freud’.