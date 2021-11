Bevi poca acqua? Gli effetti pericolosi sul tuo organismo

E’ bene ricordare, soprattutto nella stagione fredda (in cui si beve meno), l’importanza dell’acqua per la salute. Bevi poca acqua? Devi sapere che gli effetti sul tuo organismo sono devastanti se non assumi liquidi sufficienti.

Gran parte del nostro corpo è costituito da acqua (ossa, polmoni, cervello, cuore, sangue) e la quantità varia in base a determinati fattori come BMI (Body Mass Index, Indice di Massa Corporea), età, sesso, posizione geografica. Con l’avanzare dell’età, la quantità di acqua nell’organismo diminuisce ed è importante idratarsi a sufficienza.

L’acqua è essenziale per far funzionare il nostro organismo, per consentirgli di svolgere le reazioni biochimiche e tutti i processi fisiologici. Nutre il cervello e la spina dorsale, è fonte di sali minerali, regola la temperatura corporea, lubrifica le giunture, aiuta la digestione, favorisce l’assorbimento, utilizzo e trasporto dei nutrienti.

Bevi poca acqua? Rischi effetti devastanti sul tuo organismo

Bere è importante considerando che, giornalmente, perdiamo dai 2 ai 3 litri d’acqua attraverso l’urina, il sudore, le attività respiratorie e intestinali. Dobbiamo recuperare i liquidi persi, perché si tratta di funzioni vitali.

Oltretutto, mantenere un livello d’acqua equilibrato significa scongiurare sia la disidratazione sia l’iperidratazione che possono avere effetti devastanti sul tuo organismo.

Con la disidratazione, i recettori dell’ipotalamo nel cervello rilasciano l’ormone antidiuretico (ADH o vasopressina) che, raggiungendo i reni, porta alla formazione di canali (acquaporine) che consentono al sangue di trattenere più acqua rendendo l’urina più scura e concentrata.

La disidratazione può portare indebolimento cognitivo, forti cali di energia, umore e pressione sanguigna. Addirittura, il cervello potrebbe restringersi per mancanza d’acqua.

Al contrario, con l’iperidratazione (iponatriemia, il consumo rapido ed eccessivo di acqua) il cervello riduce o blocca il rilascio dell’ormone ADH nel sangue provocando un’intossicazione da acqua che può provocare mal di testa, vomito, raramente attacchi epilettici o morte.

Quanto è giusto bere?

Da anni, si raccomanda di bere 1,5-2 litri di acqua ma, di recente, la quantità di acqua necessaria è stata ricalcolata. Dipende dal peso e dall’ambiente.

Secondo quanto riporta RDA – Recommended dietary allowance – le quantità consigliate sono di 1 ml/kcal per l’adulto e 1,5 ml/kcal per il bambino. Aumentano se siamo accaldati, se abbiamo febbre, vomito, diarrea; per le donne se sono in gravidanza o in allattamento oppure con l’avanzare dell’età.

Possiamo assumere liquidi non solo grazie all’acqua ma a tisane e cibi come frutta e verdura.