Sembra ricotta ma non lo è, più buona di quella vera

La ricotta classica è fatta con latte vaccino, ovino, caprino o anche di bufala, la Ricotta è, come suggerisce il nome, “ri-cotta”.

Chiaramente la ricotta si fa in una seconda fase, dopo la lavorazione di un primo formaggio. La ricotta è quindi un “formaggio da recupero”.

Sembra ricotta, ma si tratta di mandorle

Nella sua versione tradizionale, la ricotta è molto povera di calorie e ha una certa densità e un sapore abbastanza dolce. Ma alcuni casari lo arricchiscono con latte o panna per renderlo più ricco e vellutato. Viene spesso colato in stampi a forma di tronco di cono, che evocano i cesti di vimini di un tempo.

Ma avete mai pensato alla possibilità di fare in casa una ricotta vegana? Ebbene è possibile, ed è una grande opportunità di mangiare del formaggio fresco anche per coloro che sono intolleranti al lattosio.

Si tratta di una ricetta molto facile da eseguire ma molto gustosa! Una volta provata senza pregiudizi, vedrete che ne sarete conquistati!

Come prepararla in modo ‘vegano’

Iniziamo la nostra preparazione vegana mettendo in ammollo per 24 ore 200 gr di mandorle sgusciate. In seguito scoliamo e frulliamo le mandorle aggiungendo 800 ml di acqua. Una vota frullate mettiamo il liquido in una pentola sul fuoco, che porteremo a 85 ° C.

Aggiungiamo nella pentola 4 grammi di sale fino, 40 grammi di succo di limone e mescoliamo. Ora dopo averlo passato al setaccio versiamo nella pentola un cucchiaio di amido di mais e poi spegnere il fuoco.

Proseguiamo travasando il tutto in uno scolapasta in cui abbiamo posizionato un canovaccio di cotone pulito e mettiamo a scolare per circa due ore.

Quindi utilizzando un vecchio cestello per la ricotta e riempiamo fino all’orlo, infine mettiamo in frigo per 24 ore e alla fine avremo a disposizione la nostra ricotta vegana.

Si può in seguito utilizzare la ricotta vegana su panini da antipasto, con un filo d’olio d’oliva, aceto e pepe, oppure sulla pasta calda o in insalata. Insomma, se questo formaggio di mandorle vi è piaciuto può essere usato in mille modi diversi, uno più sfizioso dell’altro. E con facilità!