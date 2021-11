Pannolino lavabile, risparmia 2000 euro utilizzandolo al posto dell’usa e getta

Usare un pannolino lavabile, se hai bambini piccoli, comporta un notevole risparmio di soldi, il che significa risparmio sul budget familiare.

Ogni anno sono oltre 100 mila le tonnellate di plastica che finiscono nell’ambiente. Senza considerare che la cellulosa di cui sono fatti, vuol dire alberi abbattuti per la loro produzione.

Pannolini usa e getta, costosi e dannosi per l’ambiente

La normalità vuole che ai bambini si cambino i pannolini circa ogni quattro ore, anche se dipende da ogni bambino. Di norma la media è di circa sei o otto pannolini al giorno. Gesti come riutilizzare quello che hai tolto prima di metterlo in bagno, se è asciutto, possono aiutarti a risparmiare e a fare del bene all’ambiente.

Una delle conseguenze dell’inquinamento in questi tempi, è attraverso i prodotti usa e getta, un chiaro esempio sono i pannolini usa e getta. Questi infatti impiegano dai 300 ai 400 anni per decomporsi completamente, rispetto a quelli biodegradabili che lo fanno in un tempo stimato tra 1 e 5 anni.

Inoltre quando comprate i pannolini non lasciatevi abbagliare dalle offerte, i bambini crescono in fretta e cambiano taglia ancora più velocemente, così rischiate di avere un surplus di pannolini inutilizzati e invece di risparmiare avrete sprecato.

Pannolino lavabile più conveniente dell’usa e getta

I pannolini usa e getta contengono principalmente cellulosa, materie plastiche, propilene, polietilene e un polimero molto assorbente il ‘poliacrilato di sodio’. Questo fa si che quando il bambino fa la pipì i trasforma in gel.

Mentre i pannolini lavabili sono fatti di tela e, anche se inizialmente devi fare una spesa elevata, con il tempo l’ammortizzerai. In linea di principio tre o quattro pannolini lavabili potranno bastare per averne un numero sufficiente di ricambio.

Normalmente la spesa media per i pannolini usa e getta è tra 1500 e 2000 euro fino a quando il bambino non lascia il pannolino. Con i pannolini lavabili invece dovremo fare una spesa iniziale di circa cinquecento euro e anche i fratelli o altri bambini possono riutilizzarli. Una volta deciso di voler acquistare i pannolini lavabili, il passo seguente e fare una ricerca online in quanto in Italia la diffusione dei pannolini lavabili è piuttosto scarsa.

Per andare sul sicuro oltre a leggere le recensioni di quanti hanno già fatto l’acquisto, in seguito dovrai provarne prima uno solo e poi valutare acquisti multipli.