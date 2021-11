Chi è Giuseppe Zeno: età, biografia e vita privata dell’attore

Giuseppe Zeno, chi è il bellissimo e bravissimo attore napoletano, scopriamo insieme alcune curiosità sulla vita privata dell’attore.

Età e vita privata

Il bellissimo attore Giuseppe Zeno è uno degli attore più amati e apprezzati dal pubblico italiano. La sua notorietà la deve soprattutto alle diversi personaggi interpretati nel corso degli anni con diverse e svariate fiction. L’attore ad oggi è molto conosciuto e anche molto apprezzato come attore, non solo per la sua bravura ma anche per il suo incredibile fascino mozzafiato. Ma conosciamolo meglio….

Il giovane attore nasce a Napoli 8 maggio nel 1978, alto 1,82 tratti tipici mediterranei belli e affascinanti e oggi ha ben 48 anni. Il giovane attore, prima di iniziare la sua brillante carriera d’attore, si divide tra Ercolano e la bella Calabria dove intraprende gli studi nell’Istituto tecnico di Pizzo Calabro.

Ma dopo il diploma decide di percorrere una strada completamente diversa dagli studi affrontati precedentemente Decide infatti di iscriversi all’accademia d’Arte drammatica della Calabria e successivamente in quella di Varsavia. Oggi Zeno vanta di grande fama, innanzitutto per il suo grande talento e la sua bravura recitativa, ma anche inevitabilmente per il suo grande fascino partenopeo.

Giuseppe Zeno ama particolarmente il Napoli e ama immensamente il mare della città partenopea. Da giovane infatti ha deciso di prendere il diploma nautico per stare più vicino ai padre e al nonno entrambi pescatori.

Per quanto riguarda la sua vita amorosa il bellissimo attore pare sia felicemente impegnato con la bellissima Margharet Madè. I due si sono uniti in matrimonio nel 2016 nella bellissima Isola di Ortigia a Siracusa. Dal matrimonio sono nate due bellissime bambine Angelica e Beatrice.

Successi televisivi

Giuseppe Zeno è conosciuto dal pubblico italiano proprio per le diverse interpretazioni in diverse fiction. In particolare infatti parliamo proprio di alcuni successi televisivi tra cui: L’onore e il Rispetto, Assunta Spina, regia di Riccardo Milani (2006),Graffio di tigre, regia di Alfredo Peyretti (2007),Giuseppe Moscati, regia di Giacomo Campiotti (2007), Fuga con Marlene, regia di Alfredo Peyretti (2007), Artemisia Sanchez, regia di Ambrogio Lo Giudice.

Tra quelle più recenti invece ricordiamo:

Tutto può succedere – serie TV (2018);Mentre ero via, regia di Michele Soavi – miniserie TV (2019);Imma Tataranni – Sostituto procuratore, regia di Francesco Amato – serie TV (2019); Come una madre, regia di Andrea Porporati – serie TV (2020).

Insomma moltissimi successi televisivi che hanno reso noto il volto del bravissimo attore partenopeo.