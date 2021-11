By

27 anni fa scompariva Ylenia la figlia di Al Bano Carrisi e, dopo tanto tempo, il cantautore ha deciso di rompere il silenzio su di lei.

La coppia Al Bano Carrisi e Romina Power non è stata caratterizzata soltanto da un grande amore e da tanto successo ma venne scossa da un dolore molto straziante: la scomparsa di una figlia.

Ylenia, la figlia di Al Bano Carrisi scomparve nel 1994

nel 1970 Al Bano Carrisi convolò a nozze con Romina Power. Un matrimonio d’amore ma anche professionale. I due insieme erano inarrestabili. Tra le vittorie anche quella del Festival di Sanremo. Dalla coppia nacquero 4 figli, Ylenia era la prima. Quando l’amore venne meno, si pose fine anche al duo musicale. Soltanto in tempi recenti, infatti, l’ex coppia è stata talmente matura da riuscire a tornare insieme per lo meno sui palcoscenici. Sì perché Al Bano è in una relazione da anni con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli.

La coppia Al Bano e Romina, però, non ha dovuto affrontare soltanto amore e successo ma anche una triste vicenda. Nel 1994, il 4 gennaio, infatti, loro figlia Ylenia scomparve a New Orleans. Vennero condotte delle ricerche che, però, non portarono a nulla. Soltanto due testimoni vennero considerati attendibili. Questi affermarono che la ragazza si era messa davanti al fiume Mississippi dicendo di appartenervi.

Al Bano Carrisi e Romina Power, però, non hanno mai abbandonato la speranza che la loro primogenita potesse essere ancora in vita, nascosta da qualche parte. Per lo meno, fino alle ultime dichiarazioni del cantautore pugliese.

Al Bano rompe il silenzio

Le dichiarazioni recenti di Al Bano Carrisi, infatti, lasciano ad intendere che il cantautore abbia perso le speranze sul fatto che la figlia possa essere ancora in vita. Infatti, ha raccontato di aver sentito i testimoni personalmente, di aver parlato con loro. I due gli riportarono le parole precise della figlia e, in quel momento, gli sembrò di averla davanti agli occhi, vicino al fiume.

Benché Al Bano si sia lasciato andare a queste tristi dichiarazioni, l’ex moglie e madre di Ylenia la pensa diversamente. Romina, infatti, crede ancora che la figlia possa essere stata portata da qualche parte e sia ancora in vita.

In molti hanno creduto che il matrimonio tra i due genitori sia naufragato dopo la scomparsa della figlia. In realtà, Al Bano ha dichiarato che sin dai primi anni ’90 i due non andavano più d’accordo.