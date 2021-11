SMS PosteInfo, il messaggio azzera conto che devi subito cancellare

Circola un nuovo SMS PosteInfo che sembra di Poste Italiane ma, in realtà, è una truffa. Il messaggio azzera conto che devi subito cancellare sfrutta il nome di Poste Italiane per spiare i tuoi movimenti online.

Un finto sms svuota conto utilizza il meccanismo di phishing: l’invio dell’sms che ha la parvenza della comunicazione ufficiale è generato automaticamente. Invita l’utente a cliccare su un link esterno. Ovviamente, l’obiettivo è carpire dati sensibili e credenziali importanti come quelle dei conti bancari o password di carte di credito.

L’SMS fasullo, che sembra inviato da PosteInfo, riporta il seguente messaggio:

“Attento alle frodi. E’ stato rilevato un accesso insolito in Belgio; lo disconosce? Completi subito il seguente modulo”.

Il messaggio rimanda ad un link esterno sul sito leggi.at: non cliccare mai su quel link, cancella subito il messaggio.

SMS PosteInfo fasullo: attenti alla nuova truffa del messaggio azzera conto

Basta digitare su Google il nome del sito leggi.at per rendersi conto di quante frodi sono state messe a segno dal dominio.

Contattando il servizio clienti di Poste Italiane si ha la certezza che si tratti di un SMS PosteInfo assolutamente fasullo.

Il messaggio su menzionato parla di un accesso insolito in Belgio. Chi ha ricevuto questo messaggio aveva in precedenza effettuato pagamenti presso una struttura in Belgio. Questo dettaglio fa pensare che gli hacker riescono a rintracciare i pagamenti dell’utente, a monitorare accessi e prenotazioni online, a risalire ai movimenti del conto corrente. Insomma, a quanto pare sono in grado di spiare i movimenti online dell’utente.

Truffa phishing: non cliccare mai su link, non scaricare eventuali allegati

I casi di phishing, la truffa su Internet dei nostri tempi, sono aumentati a dismisura durante la pandemia.

Il phishing può utilizzare mail, SMS, messaggi sui social (soprattutto WhatsApp e Facebook).

Si tratta di un messaggio che invita a cliccare su un link che rimanda ad una piattaforma truffaldina dove viene richiesto all’utente di inserire dati sensibili (credenziali della carta di credito, accesso all’home banking). Gli hacker usano sempre una scusa per sollecitare l’inserimento manuale dei dati, sempre con una nota di urgenza per varie problematiche da risolvere o con la promessa di un regalo.

Cancella subito messaggi sospetti se non vuoi farti svuotare il conto, occhio ai link e ad eventuali allegati (da non cliccare o scaricare mai).

Se sei stato vittima di phishing PosteInfo, contatta l’assistenza clienti delle Poste Italiane al numero verde 803 160 (da rete fissa) o il 199 100 160 (da rete mobile), invia una comunicazione all’indirizzo e-mail servizio.clienti@posteitaliane.it specificando il motivo nell’oggetto oppure recati personalmente presso un ufficio postale.