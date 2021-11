Nicola Savino: età, altezza, lavoro, moglie, figli e vita privata

Nicola Savino è certamente uno dei conduttori maggiormente amati del mondo dello spettacolo Italiano. Scopriamo insieme qualcosa di più su di lui.

Nicola Savino carriera e origini

Il noto conduttore Nicola Savino nasce a Lucca il il 14 novembre 1967, il suo segno zodiacale è quindi quello dello Scorpione ed è alto 1,70 cm. I suoi genitori sono entrambi del Sud Italia, ma vivono già da tempo a Milano quando nasce Nicola.

La passione per la radio nasce da giovanissimo, grazie al padre, che viaggia molto e porta con se delle radio provenienti da ogni parte del mondo. Il primo lavoro in radio Nicola lo ha ottenuto a soli 16 anni, per una piccola emittente locale.

Tuttavia, dopo poco Savino lavorava già per Radio Dejay, prima nel programma W Radio Deejay condotto tra l’altro da Marco Baldini e Fiorello. In seguito Savino si trasferisce per un anno a Radio Capitali, ma torna poi a Deejay nella trasmissione Deejay chiama Italia dove viene spesso citato da Linus nei panni di UDS ( Uomo Della Strada).

Questo ruolo diventa di enorme successo e la popolarità di Nicola Savino si accrescerà sempre di più. Oltre alla Radio, Nicola Savino lavora molto anche in Televisione. Come confessato in una intervista concessa a Sottovoce.

In TV Savino inizia come autore e Fonico, ma ben presto inizia a fare da Voce fuori campo al programma Le Iene, e poi in Rai a Quelli Che Il Calcio. Infine ha condotto anche lo speciale ”L’altro festival” andato in onda su Raiplay dopo ogni puntata di Sanremo.

Proprio poco prima della messa in onda dello special del festival di Sanremo è stato anche accusato da Elisabetta Gregoraci di averla estromessa dal programma, imponendo alla produzione di non assumere la showgirl a causa delle posizioni di destra dell’ex marito.

Chi è la moglie

Nicola Savino si è sposato sue volte. Il primo matrimonio avvenuto quando Savino aveva solo 24 anni, è terminato nell’84 con una separazione. In seguito Savino ha commentato che il desiderio così precoce del conduttore radiofonico di voler creare una famiglia è derivato probabilmente dalla separazione dei genitori e dal desiderio di voler creare una famiglia stabile.

Dal 2009 Nicola è sposato con Manuela Suma, costumista per diversi programmi Tv.

Di Manuela non sappiamo molto, infatti i due sono una coppia molto riservata, Savino ha organizzato un party a sorpresa per il compleanno della moglie. Con Manuela, ha avuto anche la sua unica figlia, Matilda, che ha la passione per Gray’s Anantomy e cn la quale Savino adora andare in Vespa.