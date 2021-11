Chi è Gaia Cascino de Il Collegio 6? Ecco tutte le curiosità sulla nuova star del noto programma Rai.

Scopriamo tutte le curiosità su Gaia Cascino, la rivelazione de Il Collegio 6. Ecco tutte le curiosità sulla giovane che sta attirando su di sé l’attenzione di tutti.

Chi è Gaia Cascino, rivelazione de Il Collegio 6

Il Collegio è arrivato alla sua sesta edizione e anche quest’anno sta riscuotendo tantissimo successo. La nuova stagione del noto docu-reality è ambientata nel 1977, gli anni de La Febbre del sabato sera e della disco music.

Giovani adolescenti, discoli e ribelli di età compresa tra i 13 e i 17 anni, si ritrovano a studiare in un famoso collegio con l’obiettivo di ottenere il diploma di licenza media. Tra amicizie, amori, studio matto e disperato ma anche feste, lacrime di gioia e nostalgia, arriveranno all’ultima puntata con nuove consapevolezze e un bagaglio di esperienze e responsabilità prima a loro sconosciute.

Tra i ragazzi che stanno prendendo parte alla nuova edizione si distingue in particolare una giovane signorina che tanto sta facendo parlare di lei. Si tratta di Gaia Cascino che è stata considerata a tutti gli effetti la rivelazione de Il Collegio 6. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Gaia Cascino, tutto quello che non sai su di lei

Gaia Cascino è senza dubbio la rivelazione de Il Collegio 6. Classe 2004 è nata a Roma e ha 17 anni. Proviene da una famiglia molto unita e sembra essere figlia unica. Ha anche un profilo Instagram dove è molto attiva e sul quale conta circa 46 mila followers.

Gaia ha abbandonato gli studi senza concludere il liceo. Come ha raccontato anche nel video di presentazione mandato in onda da Rai replay, la ragazza ha affermato di essere stata bocciata due volte per cattiva condotta e dopo aver maturato la decisione che la scuola non faceva al caso suo, ha deciso di mettere da parte i libri ed entrare nel mondo del lavoro.

Prima di entrare al Collegio, ha lavorato come parrucchiera. Attivissima sui social, adora mostrarsi in particolare su tik tok dove condivide video in cui mette in mostra la sua ironia e la sua bravura nel realizzare trend popolari.

Secondo i genitori, Gaia ha una personalità molto forte e prorompente ed è difficile farle cambiare idea. È molto testarda e ottiene sempre quello che vuole. Perché ha deciso di partecipare a Il Collegio?

LEGGI ANCHE—> Chi è Lucia Gravante, la sorvegliante de Il Collegio: età, marito, figli- FOTO

LEGGI ANCHE—> Nicole Rossi, chi è la celebre influencer: da Il Collegio a Pechino Express

A rivelare il motivo è proprio la giovane che ha affermato di voler vivere questa esperienza a 360° per mostrare a tutti la vera Gaia che non è solo una giovane irresponsabile e impulsiva ma anche una ragazza fragile e dal cuore d’oro. Gaia si augura di uscire dal Collegio più matura e responsabile, pronta ad entrare finalmente nel mondo degli adulti.