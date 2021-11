Assegno casalinghe 350 euro, come richiederlo se sei senza lavoro

By

Il Governo garantisce aiuti economici a donne senza lavoro per 5 mesi. L’incentivo è rivolto a disoccupate, donne che hanno perso il lavoro o che sono state costrette a sospenderlo per la gravidanza.

Anche nel 2021 è previsto l’assegno casalinghe 350 euro per 5 mesi. Bonus e prestazioni assistenziali saranno proporzionali alla fascia di reddito risultante dall’ISEE.

Lo Stato assicura incentivi soprattutto a nuclei familiari numerosi, anziani non autosufficienti e disabili: per i sussidi non trascura le donne madri o in stato di gravidanza al fine di sostenere le spese del nascituro.

Come ottenere l’assegno casalinghe 350 euro se sei senza lavoro? Quali sono i requisiti per richiederlo?

Assegno casalinghe 350 euro: requisiti

Da una parte, le mamme con più figli possono richiedere assegni di oltre 1.600 euro. Dall’altra, donne senza lavoro possono richiedere l’assegno casalinghe 350 euro che verrà erogato dall’INPS.

Per ottenere l’assegno maternità da 350 euro per 5 mesi, occorre presentare il modello ISEE minorenni 2021 valido per la verifica dei requisiti reddituali.

L’ammortizzatore economico è rivolto a madri che non lavorano e che, all’atto della richiesta, risultano disoccupate.

Il DL n. 151/2001 indica come bisogna procedere se la richiedente percepisce altri sussidi: se l’importo degli altri trattamenti previdenziali è inferiore, le donne hanno comunque diritto a percepire la differenza dell’assegno di maternità.

Assegno casalinghe 350 euro per donne che hanno perso il lavoro

Il sussidio spetta non solo in caso di nascita ma anche di adozioni e affidamenti che avverranno entro il 31 dicembre 2021. Di conseguenza, c’è tempo per presentare la domanda al proprio Comune di residenza.

Le donne che hanno perso il lavoro devono presentare la DID per comprovare lo stato di disoccupazione o inoccupazione.

Le madri straniere dovranno allegare alla richiesta copia del documento d’identità in corso di validità ed il permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Attenzione: anche le donne senza figli (disoccupate che non riescono a trovare lavoro e non hanno entrate fisse) hanno diritto a sussidi nel 2021. Donne disoccupate e casalinghe senza figli possono richiedere all’INPS assegni da 500 a 1.050 euro presentando l’ISEE 2021 in corso di validità.