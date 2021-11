Valentina Ferragni: la sorella minore della famosissima icona della moda, Chiara Ferragni, purtroppo ha un tumore maligno. Le parole dell’influencer a riguardo, tutti i dettagli.

La famosissima influencer, sorella minore dell’icona italiana della moda, ha da poco deciso di confessare pubblicamente un suo malessere, spiazzando così tutti dalla drammatica notizia. Ogni suoi fan ha sempre visto l’influencer piena di positività, sempre pronta a donare un sorriso al suo prossimo, questa volta però la situazione è più grave del previsto.

Nonostante questo però ha comunque trovato la forza e la determinazione di non mollare, decidendo così di condividere sui social la sua situazione clinica. Tutto fatto con il semplice scopo e con la speranza di mettere in allerta i propri fan.

Valentina Ferragni si apre e confessa il peggio: intervento d’urgenza per un tumore maligno. Le parole dell’influencer

È ormai da tempo ignoto che la giovane influencer combatte silenziosamente contro una malattia pericolosa. La famiglia tutta è molto preoccupata per la sua salute, come d’altronde lo siamo tutti. Ha tentato in tutti i modi di nascondere l’evidenza ma ormai è giunta l’ora di rivelare ciò che realmente si cela dietro al suo sorriso quasi forzato.

Solo poche ore fa Valentina ha condiviso con tutti il suo stato di salute ed ha cercato in qualche modo di tranquillizzare tutte le persone che in pensiero per lei. Quella che inizialmente fu spacciata per una semplice cisti in realtà è un tumore maligno, più precisamente un carcinoma basocellulare.

I medici stessi inizialmente non credevano si potesse trattare di carcinoma poiché solitamente questa diagnosi viene associata a persone dai 50/60 anni in su. È molto difficile infatti diagnosticare un carcinoma basocellulare ad una giovane ragazza di appena 28 anni, purtroppo però questa è la realtà dei fatti.

Questo tumore fortunatamente non è dei più gravi per la salute, il carcinoma infatti attacca la pelle. Il tutto è stato spiegato persino da lei stessa, ha inoltre detto:

“Come vi ho già detto è Fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo.”

Queste sono le parole dell’influencer, la quale ha cercato di tranquillizzare le persone che le stanno più vicine invitando tutti a fare i doverosi controlli dal proprio medico curante.

Desirèe Cirisano