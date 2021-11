Novità riguardo gli stipendi 2022, gli stanziamenti del governo che ammontano a 8 miliardi non hanno ancora trovato una loro collocazione.

Di fatto, con il mese di dicembre, il Parlamento deve ratificare la legge di bilancio e deliberare riguardo ill suo utilizzo.

Stipendi 2022, previsti aumenti

Dopo i recenti aumenti vertiginosi di luce e gas, l’Italia è il Paese con i prezzi di energia ed elettricità più alti di tutta Europa. Siamo a tutti gli effetti in una vera emergenza economica e sociale.

L’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2022 iniziato il 2 novembre, dovrebbe vedere l’approvazione definitiva entro il 31 dicembre. Per il ministro dell’Economia Daniele Franco sul tavolo il taglio delle tasse per 7 milioni di italiani e la rivalutazione di 22 milioni di assegni sociali.

Per quanto riguarda il concreto, sul tavolo c’è il taglio dell’Irpef per lo scaglione 38% per i redditi da 28 a 55 mila euro.

Questo comporterebbe incrementi tra i 300 e i 400 euro in busta paga per 7 milioni di italiani.

Nel contempo è prevista anche la revisione delle detrazioni fiscali e l’esenzione dell’imposta regionale sulle attività produttive per le piccole e medie imprese.

Previsto il taglio delle tasse

Questo esecutivo con a capo Mario Draghi è in grado di aumentare il conto dei pensionati con 126 euro in più, come risultato dell’adeguamento all’inflazione di 22 milioni di assegni previdenziali.

LEGGI ANCHE —> IMU: aumento record delle tasse, oltre il 150%. È “Allarme catasto”

LEGGI ANCHE —> Nuovo aumento bollette luce e gas: accadrà tra pochissimo | Stangata in arrivo

Nel frattempo, non si sono fermate le discussione per quanto riguarda Quota 100. Ad oggi, lo scenario più accreditato è quello di una Quota 102 che permetterebbe a chi ha compiuto 63 anni, ed ha 39 anni di contributi, di poter uscire dal mondo del lavoro, con il mantenimento, però, per alcune categorie impegnate in lavori pesanti della possibilità di aderire alla pensione anticipata.