Durante l’ultima puntata di Uomini e Donna Teresanna Pugliese ha confessato di essere stata tradita da Francesco Monte dieci anni fa.

Dopo più di dieci anni Teresanna Pugliese è tornata nello studio di Uomini e Donne. La donna, quindi, ha raccontato come in questi anni la sua vita sia profondamente cambiata. Durante la sua prima esperienza all’interno dello studio di Canale 5, quindi, l’influencer ricoprì il ruolo di tronista scegliendo Antonio Passarelli.

Teresanna Pugliese oggi è sposata con un imprenditore napoletano

Successivamente, quindi, la donna ha avuto un’esperienza anche con Francesco Monte quando divenne corteggiatrice. Quest’ultima insistette molto per avere un appunto con l’uomo tanto che molti fan del programma pensavano fosse solamente alla ricerca di fama. Dopo più di 10 anni, quindi, Teresanna Pugliese ha svelato alcune rivelazioni su questa relazione.

Il tradimento di Francesco fu una vendetta per il voltafaccia subito

Nonostante fu scelta da Francesco Monte, quindi, quest’ultimo la tradì vendicandosi di quel voltafaccia subito dalla donna quando prima lo abbandonò e poi cercò di riprenderselo. Fu proprio dopo questo episodio, quindi, che l’influencer tagliò tutti i ponti sia con lui che con Antonio Passarelli, scrollandosi di dosso tutta l’esperienza fatta a Uomini e Donne.

La ragazza, fra lo stupire del pubblico, quindi ha confessato:

“Mai più visto, giuro, ovviamente lui ha saputo di me ed io ho saputo di lui. Ma Francesco mai più visto, mai più sentito“.

La polemica non è finita qui però, infatti, nella discussione è intervenuta Fiorella Mennoia sganciando una vera e propria bomba.

LEGGI ANCHE —> Teresanna Pugliese, chi è il marito dell’ex tronista di Uomini e Donne? Carriera e curiosità

Quest’ultima ha detto, infatti, come Teresanna e Francesco avrebbero potuto rincontrarsi proprio nello studio dove ha esordito in televisione dieci anni fa. Anche Monte, infatti, si trovava a Roma e sarebbe voluto passare a prendere una copia del libro della Mennoia.

Quest’ultima, quindi, gli avrebbe detto come però sarebbe stata presente nella trasmissione anche la sua ex e per questo motivo ha preferito rimandare l’incontro. Anche Teresanna non avrebbe voluto rincontrarlo per non rivivere la brutta esperienza avuta ed anche per rispetto del suo attuale compagno. Sulla questione, infine, non sarebbe stata d’accordo Maria de Filippi che non ci avrebbe visto nulla di male ad effettuare una rimpatriata a distanza di tanti anni.

LEGGI ANCHE —> Teresanna Pugliese, chi è la famosa mamma della protagonista del Grande Fratello Vip?