Aurora Ramazzotti, chi è la bellissima figlia di Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti è figlia d’arte. La giovanissima è nata dall’amore tra la conduttrice svizzera, Michelle Hunziker e il famosissimo e amatissimo cantante Eros Ramazzotti. Classe 1996 è nata a Sorengo in provincia di Milano. Da un po’ di tempo è entrata a far parte anche lei del mondo dello spettacolo seguendo dunque le orme dei suoi famosissimi genitori.

Su Instagram è una vera e propria star, conta oltre 2,2 milioni di follower con i quali condivide fotografie che spesso la ritraggono in compagnia anche di mamma Michelle e delle sue sorelline Celeste e Sole, le bimbe nate dal matrimonio della conduttrice svizzera con Tomaso Trussardi.

La Ramazzotti ha esordito nel mondo della televisione partecipando a X-Factor come conduttrice dell’appuntamento weekly. Ha lavorato poi come inviata per Ogni mattina, la trasmissione in onda su TV8 e condotta da Adriana Volpe. Ha collaborato anche con le Iene come inviata, realizzando un servizio politico che è piaciuto tanto ai telespettatori.

La figlia di Eros sembra una fotocopia di Michelle. La loro somiglianza è pazzesca. In molti hanno notato però che la bellissima figlia d’arte ha tratti orientali. Come mai? A svelare il mistero è proprio la madre.

Perché la figlia di Michelle Hunziker ha sembianze orientali

Aurora Ramazzotti è una bellissima giovane donna che tanto somiglia alla più famosa mamma Michelle Hunziker. In molti hanno però notato che a differenza dei genitori, la bellissima figlia d’arte ha delle sembianze quasi orientali. A cosa si devono i suoi tratti particolari? A svelare l’arcano è proprio Michelle Hunziker che in un video Instagram registrato insieme alla mamma Ineke ha raccontato una storia molto curiosa.

La bionda conduttrice ha affermato che suo nonno materno ha tra i suoi antenati due marinai che hanno lavorato per lungo tempo in Indonesia sposando due donne indonesiane che a loro volta hanno messo al mondo figli di origine olandese e indonesiana, ragion per cui, nella loro genetica c’è anche un po’ di Asia.

Questa è la motivazione principale per cui Aurora ha questi tratti orientali che la rendono ancora più bella, di una bellezza particolare. La figlia di Michelle ha dunque ereditato alcuni caratteri genetici asiatici dei suoi antenati.