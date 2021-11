Assicurazione auto, come abbassarla con il trucchetto dell’assicuratore

Per gli automobilisti che si trovano ad affrontare i rincari dell’assicurazione auto, è possibile valutare attentamente i modi per ridurre il costo del loro premio.

Il costo della responsabilità civile auto ogni anno è una voce significativa nel budget di una famiglia.

Costi dell’assicurazione auto

Prendete in conto che l’importo da pagare per l’assicurazione auto raggiunge il 6,5% del salario mensile di un assicurato. Scopriamo quali informazioni possono tornare utili perché si possa davvero risparmiare sulla cifra totale del premio assicurativo.

Un provvedimento che l’automobilista può intraprendere per risparmiare è il confronto delle tariffe che propongono differenti compagnie di assicurazione.

Vale la pena paragonare i costi delle polizze online indicando i dati dell’ auto e dell’automobilista, per poter ricavare delle valutazioni da più compagnie assicuratrici.

Come ridurre il costo del premio

Un altro sistema per ridurre il costo del premio è quello di sopprimere il malus che sanziona il conducente colpevole.

Sulla base della formula bonus-malus, l’assicurato ottiene una classe di merito più vantaggiosa o retrocede ad una più gravosa in caso di incidenti.

Nel Codice delle assicurazioni private, l’articolo 134 del decreto legislativo 209/2005 stabilisce che: “le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e le conseguenti maggiorazioni del premio per l’assicurato devono essere inferiori a quelle altrimenti applicabili“.

Ci sono delle situazioni in cui per l’automobilista conviene risarcire il danno arrecato di tasca propria anziché avere un declassamento di merito.

Un ulteriore sistema per risparmiare sull’assicurazione auto sono i contratti personalizzati per le esigenze del contraente. Si può avere un buon livello di risparmio se, per esempio, si dimostra di essere l’unico a guidare l’auto o di essere capace di una guida per così dire esperta.

Così come si ha la garanzia di una riduzione del rischio complessivo se si accetta la condizione del risarcimento di un eventuale danno in una officina autorizzata.