Nicola Pisu: età, altezza, fidanzata, lavoro e Instagram

Nicola Pisu, fa la sua prima esperienza televisiva all’interno del Grande Fratello. Ma conosciamo meglio la sua storia passata fatta di momenti bui e di rinascita.

Nicola Pisu, biografia e vita privata

Il giovane Nicola Pisu nasce a Trento il 16 febbraio del 1989, attualmente ha 32 anni. Il giovane ha avuto il suo momento di gloria all’interno del mondo dello spettacolo per aver partecipato ad uno dei programmi più discussi del momento, ovvero il Grande Fratello Vip. Figlio di Patrizia Mirigliani e nipote dello storico patron di Miss Italia Enzo Mirigliani, Nicola è riuscito a debuttare nel mondo dello spettacolo da poco tempo.

Il suo passato però è uno dei punti deboli della vita di Nicola. Il giovane infatti nel febbraio 2020 viene denunciato dalla madre stessa, perché dipendente da sostanze stupefacenti. Atto compiuto per salvare il figlio da una vita di tossicodipendenza. Il giovane faceva uso di sostanze stupefacenti, ma oggi fortunatamente si dice libero da questa situazione e mettendo un punto al suo passato. La sua uscita dal mondo della droga lo permette di partecipare al Grande Fratello dove conosce Miriana Trevisan.

Ma la storia tra i due non dura tantissima infatti il 12 novembre Nicola viene eliminato da programma.

Esperienza al Grande Fratello

Il giovane Nicola inizialmente viene apprezzato molto dal pubblico italiano per la sua schiettezza e simpatia. Solo successivamente dopo l’entrata nel programma di Miriana Trevisan, il suo atteggiamento cambia.

I due sembrano piacersi seriamente, cercano di costruire un qualcosa di molto più complesso di una semplice amicizia, ma Miriana si rende conto col tempo che non è quello che vuole. Il giovane cambia atteggiamento accusando la showgirl di averlo preso in giro. In realtà Miriana ha chiuso la loro conoscenza per suo figlio.

La donna infatti non si sentiva pronta a ricominciare una storia all’interno di un programma televisivo sotto gli occhi del figlio. Nicola però a quanto pare non l’ha presa bene accusando la showgirl di essere una manipolatrice. Attualmente i due sono rimasti in rapporti freddi, ma civili.

Carriera di Nicola

Il ragazzo dopo i problemi di tossicodipendenza ha deciso di vivere una vita migliore da quella che stava affrontando precedentemente. Nicola infatti ha deciso di mettere la testa a posto e di lavorare seriamente.

Ha svolto infatti diversi tipi di lavori come impiegato di un albergo in Trentino, sotto la supervisione del padre Antonello Pisu. Ha inoltre collaborato alla realizzazione di un documentario intitolato “Storia di un ragazzo calabrese”, attualmente invece cura il sito web di Miss Italia.