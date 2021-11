Se hai questa moneta di 2 euro te la pagano oltre 3000 euro | È famosissima

By

La moneta da 2 euro insieme alle altre rende pesante il portafoglio, spesso non gli diamo molto credito, pensando il più delle volte che siano solo spicci di poco valore.

Ebbene forse stiamo sbagliando: potrebbero valere una fortuna e portarci una piccola fortuna in un istante. Quindi prima di archiviarle come poco interessanti se paragonate alla ‘moneta più ricca’, meglio osservarle con maggiore attenzione!

Moneta rara da 2 euro

Il più delle monete da 1 e 2 euro che hanno un valore monetario molto alto sono di solito celebrative, cioè sono state coniate per celebrare un evento storico di grande importanza o rappresentano figure storiche da onorare.

Moltissimi collezionisti pagherebbero bene le monete da 2 euro che rappresentano alcuni personaggi famosi commemorati, forse ne avete qualcuna nel portafogli e non lo sapete.

Per quanto ne esistano pochi pezzi, tra queste abbiamo anche le monete commemorative di tanti paesi appartenenti all’Eurozona. Ma perché proprio la moneta da 2 euro per le commemorazioni? È stata scelta la moneta da 2 € in quanto si presta molto più delle altre perché ha maggiore diametro. Inoltre visivamente è decisamente più bella e con la coniatura più evidente e di maggiore rilievo.

Ovviamente i collezionisti non sono alla ricerca di qualsiasi moneta

commemorativa. Infatti prediligono quelle con l’effige di personaggi importanti nella storia di quel ‘Paese’ o dedicati ad avvenimenti storici in particolare.

La principessa Grace Kelly

La principessa Grace Kelly venne a mancare nel 1982 a causa di un incidente stradale, con lei in un’auto era presente la figlia minore Stefania. Un’occasione per la sua commemorazione fu per i 25 anni dalla sua morte, con una moneta da 2 euro che riporta il suo inconfondibile profilo.

Le monete che raffigurano Grace Kelly oggigiorno raggiungono circa i 3000 euro, si tratta della moneta più ambita dai collezionisti.