Gf Vip 6, clamoroso scandalo nella casa | Lo tengono nascosto

Alcuni concorrenti starebbero infrangendo alcune regole della casa del Grande Fratello, ad esempio Katia Ricciarelli avrebbe con se un orologio.

La vita dei vip all’interno della casa del Grande Fratello non è tutta rose e fiori, infatti, quest’ultimi hanno diverse regole a cui devono o almeno dovrebbero, come andremo a vedere quest’oggi, sottostare. Ad esempio in casa non si possono tenere gli orologi costringendo, quindi, i concorrenti del reality ad arrangiarsi alla bene e meglio.

Nella casa del Grande Fratello ci sono diverse regole da rispettare

Ci sono alcuni concorrenti, quindi, che controllano l’orario grazie all’orologio interno del forno e persino chi riesce a regolarsi in base alla luce solare e così via. Nonostante ciò negli ultimi giorni un episodio a dir poco singolare ha acceso i riflettori sull’argomento. Katia Ricciarelli, infatti, avrebbe sentito qualcuno entrare in camera sua alle 10 e 50 del mattino.

Un orario troppo preciso per essere stato semplicemente approssimato dalla concorrente. Il sospetto, infatti, è che la donna abbia con se un orologio facendo intuire come le regole della casa non sempre vengono applicate in maniera rigida. Ad esempio anche per quanto riguarda lo spegnimento delle luci, le quali andrebbero spente a mezzanotte, la redazione anticipa o posticipa l’orario a seconda le esigenze delle show.

Patrizia De Blanck fu pizzica ad avere un proprio orologio in valigia

Non mancano, inoltre, all’interno della casa anche dei medicinali. Essi però potranno essere assunti solamente se prescritti da un medico. Inoltre sono assolutamente vietati contatti con l’esterno, in caso di emergenza, infatti, saranno i medici ad entrare nella casa e non i concorrenti ad uscire.

Persino l’aria calda, per chi non lo sapesse, è gestita interamente dalla produzione. Molto spesso, quindi, i produttori mantengono una temperatura stabile di 22 gradi all’interno dell’abitazione. Ricordiamo, inoltre, come le telecamere siano presenti in ogni stanza tranne nel bagno e nel confessionale.

Tornando a parlare dell’orologio, anche lo scorso anno ci fu una concorrente che riuscì a nascondersene uno in valigia. Parliamo di Patrizia De Blanck la quale per aiutare uno dei concorrenti, vittima di uno scherzo riguardo l’orario da parte della produzione, gli mostrò il suo personale orologio, accuratamente occultato fino a quel momento.