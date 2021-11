Spesa settimanale da 25 euro, risparmia al supermercato mangiando bene

Si può mangiare bene con una spesa settimanale da 25 euro? Sì, basta mettere in pratica alcuni accorgimenti per risparmiare al supermercato.

Mangiare sano e con gusto spendendo poco non è impossibile se si ottimizzano gli acquisti nei grandi discount a cominciare dai volantini dove poter selezionare prodotti in offerta da combinare per le tue ricette preferite. Programmando in anticipo il tuo planning culinario settimanale, potrai fare scorta di alimenti scontati spendendo solo 25 euro.

Mangiare bene con una spesa settimanale da 25 euro si può?

Certo che si può, per i motivi appena accennati.

Una strategia efficace è questa: preparare i pasti in anticipo per i giorni successivi cucinando cibi in gran quantità e congelandoli in piccole porzioni.

Questo sistema ti spingerà ad acquistare cibo in gran quantità a prezzi più convenienti ed a risparmiare gas.

Gli alimenti base della nostra dieta quotidiana si possono trovare a prezzi molto convenienti.

Prodotti consigliati per un’alimentazione sana ed economica

Per risparmiare mangiando sano con una spesa settimanale da 25 euro, consigliamo alcuni prodotti base per un’alimentazione sana:

Riso essiccato, nutriente ed a lunga conservazione, facile da cucinare: si conserva in frigorifero per diversi giorni;

essiccato, nutriente ed a lunga conservazione, facile da cucinare: si conserva in frigorifero per diversi giorni; Fagioli essiccati, disponibili in diverse varietà;

essiccati, disponibili in diverse varietà; Pasta di grano duro da cucinare come vuoi: esistono nei supermercati marche meno note ma di qualità che offrono prodotti economici;

di grano duro da cucinare come vuoi: esistono nei supermercati marche meno note ma di qualità che offrono prodotti economici; Uova , grande fonte di proteine, utili per preparare tante ricette;

, grande fonte di proteine, utili per preparare tante ricette; Patate , tuberi inclusi in quasi tutte le diete alimentari, perfette come contorno per qualsiasi pietanza;

, tuberi inclusi in quasi tutte le diete alimentari, perfette come contorno per qualsiasi pietanza; Fiocchi d’avena per una colazione sana e abbondante: scegliendo quelli non zuccherati e non aromatizzati risparmierai mangiando più sano;

per una colazione sana e abbondante: scegliendo quelli non zuccherati e non aromatizzati risparmierai mangiando più sano; Pollo , un’alternativa sana ed economica alla carne rossa per il giusto apporto di proteine. Il pollo intero costa meno, dovrai imparare a tagliarlo e disossarlo;

, un’alternativa sana ed economica alla carne rossa per il giusto apporto di proteine. Il pollo intero costa meno, dovrai imparare a tagliarlo e disossarlo; Frutta e verdura scontate che si trovano sempre nei supermercati.

Per risparmiare ulteriormente, bevi acqua del rubinetto che, normalmente è potabile. In questo modo, eviterai di sprecare soldi acquistando acqua in bottiglia di vetro o plastica. Il tuo portafoglio ti ringrazierà e anche l’ambiente.