Lattuga in casa, il segreto per averla sempre fresca a costo 0

Per mangiare sano o per comodità, puoi coltivare la lattuga in casa. In questa guida, ti sveliamo il segreto per averla sempre fresca a costo 0 coltivandola in balcone o tra le mura domestiche.

Esistono 3 metodi per ottenere la lattuga casalinga: in acqua, in vaso e dai suoi stessi scarti.

Coltivare la lattuga in casa con la tecnica idroponica (in acqua)

Per tecnica idroponica si intende la coltura in acqua: è un metodo perfetto per ottenere la lattuga in casa.

E’ necessario dotarsi di un kit apposito ma puoi anche cavartela con il fai da te rimediando due vasi di plastica: uno grande con coperchio ed un foro centrale grande abbastanza da contenere e trattenere il vaso più piccolo (con fondo bucherellato).

Ciò che dovrai acquistare sarà:

il nutrimento ideale per la lattuga (rivolgiti ad un vivaio e saprà cosa consigliarti);

il substrato (trucioli, sabbia, lana di vetro o segatura);

i semi.

Prendi il vaso piccolo bucherellato e poni all’interno il substrato aggiungendo una decina di semi.

Aggiungi acqua nel vaso grande ed il nutrimento con le dosi consigliate dal vivaio di fiducia.

Poggia il vaso piccolo su quello grande. Ora non resta altro da fare che attendere. In genere, ci vogliono 16 ore di luce (o lampada apposita) al giorno per far crescere le piante di lattuga.

Lattuga in casa: coltivarla nel modo classico, in vaso

Coltivare la lattuga in vaso è il metodo più comune: basta un vaso, semi, terra e concime.

Le radici della lattuga non sono profonde: non ti servirà un vaso particolarmente grande, ma se vuoi ottenere un raccolto abbondante scegline uno stretto e lungo. Il vaso deve essere in plastica o in terracotta rivestito in plastica: deve avere i fori di drenaggio, quindi deve essere bucherellato per mantenere umida la terra.

Spargi una manciata di semi e ricoprili con un leggero strato di terra comune. Spruzza acqua sulla terra evitando l’annaffiatura diretta.

Il vaso deve essere tenuto in un luogo fresco, asciutto, dove possa ricevere luce solare.

Coltivare la lattuga in casa dai suoi stessi scarti

La lattuga è in grado di rigenerarsi dal suo torsolo, si può coltivare in casa dai suoi stessi scarti per almeno 2-3 volte. Vedrai crescere le foglioline in pochi giorni.

Quando pulisci la lattuga, non rovinare il cuore, la base: taglia soltanto le foglie e mantieni intatto il torsolo che potrai inserire in un contenitore aggiungendo 1 cm di acqua. Sistemalo in modo tale che possa ricevere la luce naturale: il giorno seguente, inizierà a germogliare e potrai ottenere nuove foglie per le tue insalate.