Dormire poco, l’effetto collaterale dell’aumento di peso

Dormire è una necessità fisica, serve a mantenersi in salute, a preservare l’equilibrio psicofisico e le funzioni cognitive. Incide sul metabolismo e sul sistema immunitario: dormire poco fa male alla salute.

Si parla spesso dell’effetto collaterale dell’aumento di peso quando si dorme poche ore al giorno o non si dorme affatto: vogliamo concentrarci su questo aspetto, ma le conseguenze sono anche altre.

Dormire poco fa male: quante ore di sonno servono al tuo organismo?

Le ore di sonno necessarie variano a seconda dell’età: si passa dalle 11/14 ore per i bambini di 1-2 anni alle 7/8 ore per gli anziani. Una media di 7 ore di sonno al giorno è sufficiente per gli adulti.

Chi non riposa abbastanza dovrebbe evitare la guida dell’auto perché, statisticamente parlando, il rischio di incidenti triplica. Le persone più a rischio incidenti sono i lavoratori notturni, i conducenti, i viaggiatori d’affari.

Chi non dorme per 24 ore di fila può accusare irritabilità, intontimento, stress, problemi cognitivi, di memoria e coordinazione, essere soggetto a micro-sonni improvvisi di pochi secondi, colpi di sonno in auto.

Dormire poco: l’aumento di peso

Si sente spesso parlare di aumento di peso dovuto al fatto che si dorme poco. Succede perché, quando il corpo necessita di riposo, risponde a questo bisogno producendo in eccesso l’ormone dello stress (cortisolo). Una maggiore produzione di cortisolo porta ad accumulare grasso addominale (pancia da stress) che può causare diabete o malattie cardiache. La mancanza di sonno stimola la fame: causa una maggiore produzione di grelina (ormone della fame) ed una minore produzione di leptina (ormone del senso di sazietà).

Chi ha bisogno di dormire e non dorme ha voglia di zuccheri.

Dormire poco: altri effetti sulla salute

Le conseguenze sulla salute psicofisica derivanti dalla mancanza di sonno sono anche altre: