Cornetto del bar, avete mai visto cosa c’è dentro? Non ci crederai

Quando si fa colazione al bar si può ordinare un dolce, un croissant una brioche, o un classico cornetto, ma cosa contengono questi dolci?

Colazione, si dice sia il pasto più importante della giornata, ed in effetti di colazioni in hotel se ne conoscono diversi tipi.

Iniziare bene la giornata con la colazione

Iniziare bene la giornata è diverso a seconda di dove ci si sveglia. In alcune parti del mondo, la colazione significa zuppe calde o salumi; in altre, è una semplice pasta o un porridge. Ci sono luoghi dove si crede che il primo pasto della giornata sia il più importante, altri sono convinti di poterne farne a meno del tutto.

La colazione classica in Italia è la continentale, che condividiamo con i francesi, si basa su dolci che sono accompagnati da bevande calde quali: tè, caffelatte, cappuccino, espresso o cioccolata, ma anche una spremuta di arancia.

Con i dolci è molto facile confondersi, se si usano alcuni termini come sinonimi: croissant, brioche, cornetti quando siamo al bar il problema della colazione non sussiste, li abbiamo tutti davanti i nostri occhi, li in bella mostra dietro il vetro le nostre delizie. Ma non sappiamo cosa nascondono questi dolci.

Ingredienti del cornetto del bar

I cornetti al bar possono essere artigianali o industriali, possiamo riconoscerli, ad esempio quelli artigianali si diversificano l’uno dall’altro e quando vengono aperti hanno gli alveoli grandi e allungati

Quelli industriali invece sono tutti uguali e una volta spezzati mostrano una pasta più compatta con alveoli più piccoli. Ma vediamo cosa contengono i cornetti semplici, senza alcun ripieno:

farina di frumento,

margarina burro

olio di semi di girasole alto oleico

acqua,

emulsionanti mono e digliceridi degli acidi grassi

acidificante,

aroma naturale,

lievito,

farina di frumento,

acqua,

zucchero di canna,

sale,

sciroppo di glucosio,

gelatificante.

Se al cornetto semplice industriale si aggiunge una crema pasticcera o una marmellata, il numero totale degli ingredienti contenuti all’interno del cornetto può arrivare anche a circa 23 ingredienti in totale.

Per contro nei cornetti artigianali si possono trovare solo: farina, burro, acqua, un pizzico di sale e un po’ di zucchero.