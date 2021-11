Chi legge online ‘Bonus natalizio’ può fraintendere pensando che il Governo voglia fare un regalo di Natale a tutti i cittadini. In realtà, a Natale il mega assegno in arrivo a dicembre riguarda chi percepisce la pensione minima.

Per bonus natalizio si intende anche il nuovo bonus spesa rifinanziato nel decreto Sostegni bis per acquistare beni di prima necessità. E’ rivolto alle famiglie in grave difficoltà che non ricevono altri sostegni statali, con ISEE pari o inferiore agli 8mila euro, che ha un importo variabile dai 50 ai 700 euro.

Concentriamoci sui pensionati. Oltre al pagamento anticipato delle pensioni di dicembre, è previsto un contributo di 150 euro in vista delle festività denominato Bonus natalizio. Non è per tutti, il sostegno è rivolto ai pensionati con determinati requisiti.

A Natale mega assegno in arrivo per i pensionati: a chi spetta

L’assegno pensionistico di dicembre verrà erogato in anticipo per motivi legati all’emergenza Covid-19. Viene definito mega assegno perché, oltre alla tredicesima, i titolari di pensione riceveranno anche il bonus natalizio di 150 euro (154,94 euro, per essere precisi). Non è rivolto a tutti i pensionati ma soltanto ai percettori di pensione minima.

Per ottenere il bonus è necessario appartenere alle seguenti categorie:

Titolare di pensione delle gestioni private;

Iscritto alla gestione ex Enpals.

I titolari di invalidità civile, assegni sociali e pensioni internazionali non tassate in Italia non hanno diritto al bonus natalizio.

Il contributo verrà accreditato dall’INPS nel mese di dicembre in data diversa rispetto a quella prevista per la tredicesima mensilità.

Bonus natalizio: requisiti reddituali

La pensione minima è un’integrazione della pensione. Viene riconosciuta a coloro che, pur avendo versato contributi nel corso della loro carriera lavorativa, non riescono a raggiungere in termini di importo contributivo la pensione minima prevista per legge. Nel 2021, questo importo è pari a 515,58 euro: viene aggiornato ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTAT legata all’inflazione.

Il Bonus natalizio spetterà a tutti coloro che non superano un reddito da pensione annuo di 6.695,91 euro.

Chi percepisce altri redditi, oltre alla pensione, avrà diritto ugualmente al bonus se il reddito complessivo non supera i 10.043,87 euro (o 20.087,73 euro annui comprensivi del reddito del coniuge).