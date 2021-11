Uomini e Donne, famosa dama del trono over non sta bene. Cosa sta accadendo? Ve lo diciamo noi.

Preoccupazione per una dama amatissima di Uomini e Donne. La signora non si è presentata alle ultime registrazioni di Uomini e Donne per un problema di salute. Ecco di chi si tratta e cosa sta accadendo.

Uomini e Donne, una famosa dama in gravi condizioni di salute

Preoccupazione per una amatissima dama del trono over. La donna in questione non si è presentata alle ultime registrazioni di Uomini e Donne per via di un problema di salute piuttosto serio. Cosa sta succedendo?

Da ormai 25 anni il programma di Maria De Filippi tiene compagnia ai telespettatori italiani con il suo salotto dei sentimenti. Giovani e meno giovani arrivano alla corte della moglie di Maurizio Costanzo per trovare l’amore.

Quelli più fortunati, abbandonano lo studio follemente innamorati, quelli meno simpatici a Cupido, continuano a permanere in attesa che l’uomo o la donna della loro vita arrivi a portarli via dagli studi di Mediaset.

Nelle scorse ore, è accaduto qualcosa di inatteso a una dama molto benvoluta della nota trasmissione mariana. La donna per gravi problemi di salute non ha potuto prendere parte alle registrazioni. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi è la dama le cui condizioni di salute destano preoccupazione

Paura a Uomini e Donne. Una protagonista del famoso dating show di Canale 5 ha dato forfait per importanti problemi di salute. I fan si sono allarmati e preoccupati per lei. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

La dama in questione è Gemma Galgani. Stando alle anticipazioni, la dama torinese non si è presentata alle ultime registrazioni del dating show di canale 5 per un problema di salute piuttosto serio.

La famosa protagonista del salotto dei sentimenti mariano ha contratto il Covid 19. È risultata positiva al tampone e per questo non ha potuto prendere parte alla famosa trasmissione Mediaset.

Pur non essendo fisicamente presente in studio, la chiacchieratissima dama ha trovato però una soluzione efficace per non far sentire a nessuno la sua mancanza: la nemica per eccellenza di Tina Cipollari si è collegata con lo studio da casa sua, partecipando così ugualmente alla puntata!

LEGGI ANCHE—> Gemma Galgani è irriconoscibile, spunta la foto inedita di quando era giovane – Foto

Secondo quanto dichiarato dalla stessa dama, la situazione è gestibile e sotto controllo. Gemma non manifesta sintomi gravi grazie al vaccino che ha fatto qualche mese fa. Per il momento però è in quarantena e non potrà presenziare in studio.