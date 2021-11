By

Con l’arrivo della stagione fredda, indossiamo pantofole comode e calde con la suola in gomma per isolarci il più possibile dal pavimento. Sono fondamentali per tenere al caldo i piedi e, di conseguenza, tutto il corpo.

Ne esistono di tutti i tipi, dai modelli in vellutino alle pantofole imbottite di lana o pelliccetta. Peccato che, nonostante il freddo, i piedi possano sudare ugualmente e che anche le pantofole invernali possano sporcarsi e, peggio ancora, puzzare. I piedi sudano a causa dell’umidità generata all’interno delle pantofole che, di conseguenza, iniziano ad emanare odori sgradevoli.

Cosa fare per le pantofole che puzzano di piedi? Esiste un metodo naturale per eliminare il cattivo odore.

Pantofole che puzzano di piedi: il metodo naturale che risolve il problema

Pulire le pantofole usando la lavatrice non è una cattiva idea: il problema è che bisogna attendere che si asciughino, i tempi possono allungarsi.

C’è un metodo alternativo per pulire le pantofole che puzzano di piedi: non richiede l’utilizzo né della lavatrice né dell’acqua. Il metodo che descriviamo è un lavaggio a secco ma non si utilizza il bicarbonato.

Il prodotto naturale ed economico di cui parliamo è l’amido di mais, perfetto per eliminare la puzza di piedi dalle pantofole. E’ un assorbi-odori molto potente che agisce, in genere, nell’arco di 5-6 ore.

Come usare il prodotto per eliminare la puzza di piedi dalle pantofole

Bisogna considerare 2-3 cucchiai di amido di mais per ciascuna pantofola da cospargere dentro e fuori.

Una volta cosparso, si procede massaggiando con cura prima di lasciar agire il prodotto per 5-6 ore.

Trascorso il tempo necessario, basterà sbattere tra loro le pantofole per rimuovere i residui dell’amido di mais completando la pulizia con una spazzolata.

Come profumare le pantofole pulite

Se pulirle non ti basta e vuoi anche profumare le tue pantofole puoi utilizzare oli essenziali scegliendo la tua fragranza preferita (lavanda, rosa, bergamotto, ecc.).

Una volta imbevuta una garza di cotone dell’olio essenziale, basta passarla sulla parte interna ed esterna delle pantofole.

Si può usare, in alternativa all’olio essenziale, il Tea Tree Oil: non si limita a profumare scarpe e pantofole ma ha un’azione antisettica.