Matteo Ranieri, l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni è attualmente uno dei protagonisti del programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, scopriamo insieme un pò di curiosità sulla sua vita.

Matteo Ranieri a Uomini e Donne

Dopo aver partecipato circa un anno fa a Uomini e Donne, Matteo Ranieri è tornato di nuovo nel programma. Il giovane nato a Recco nel 1992 è un atleta di Grappling ed è dello Scorpione.

Il giovane ama particolarmente i tatuaggi, infatti ne ha diversi sul corpo ed è proprio una delle sue più grandi passioni infatti ha partecipato insieme al suo tatuatore di fiducia a diverse convention.

Prima di avere il suo piccolo successo televisivo, Matteo dopo gli studi ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia. Insieme al fratello e al papà, infatti gestiscono questa azienda collaborando insieme, ma la sua vera ed unica passione è lo sport.

Matteo infatti fin da piccolo ha adorato le arti marziali, all’età di 16 anni infatti ha deciso di prendere lezioni kickboxing in seguito di una rissa che lo ha coinvolto all’interno della scuola.

Profilo Instagram

Il giovane Ranieri oltre ad avere una vita molto impegnata, ama stare sui social, come tutti i giovani della sua età. In particolare su Instagram vanta già 400 mila followers. Ovviamente il numero di utenti che seguono il suo profilo è cresciuto notevolmente dopo aver partecipato a Uomini e Donne.

Il ragazzo infatti ha partecipato come corteggiatore della bella Sophie Codegoni, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. Oggi ovviamente i due non stanno più insieme ma comunque sono rimasti in buoni rapporti.

I due si sono infatti frequentati per un periodo di tempo all’interno del programma e sembravano essere molto affiatati. Infatti a Febbraio 2021 Sophie decide di fare la sua scelta scegliendo proprio il giovane Matteo. Ma le cose a quanto pare non sono andate come sperate, i due infatti si sono lasciati dopo qualche settimana, ma il motivo della loro rottura non è stato dichiarato.

I due per questo hanno deciso di intraprendere strade diverse, anche se negli ultimi tempi la bella Sophie pare che abbia parlato del rapporto che ha avuto con Matteo proprio all’interno del programma Grande Fratello Vip.

A quanto pare l’ex tronista avrebbe accusato Matteo di averla lasciata accusandola di essere una persona troppo pesante, ma la risposta di Matteo non si è fatta attendere accusando l’ex fidanzata di criticare senza alcun motivo con una stories su Instagram. Insomma Matteo sta cercando di mettere un punto al passato e chissà se magari con questa nuova avventura a Uomini e Donne riesce a trovare la ragazza che cercava.