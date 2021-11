Bonus nuovo 1000 euro partite IVA | Come fare subito richiesta

Il Governo sostiene con un Bonus nuovo 1000 euro le partite IVA rimaste escluse dai contributi a fondo perduto previsti da vari decreti anti-crisi.

In precedenza, sono stati esclusi i lavoratori autonomi in quanto non rientravano nei requisiti per ottenere gli incentivi.

Quali requisiti bisogna possedere e come fare richiesta per il nuovo bonus?

Bonus nuovo 1000 euro partite IVA: requisiti

Come previsto dal decreto Sostegni, può richiedere il Bonus partite IVA chi è in possesso dei seguenti requisiti:

Fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

Attivazione della partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con attività avviata durante il 2019, secondo quanto risulta dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Bonus partite Iva: 1000 euro per tutti?

Il bonus partita IVA prevede un contributo massimo di 1.000 euro. L’importo esatto per ogni partita IVA dipenderà dal rapporto tra limite complessivo di spesa stabilito ed importo totale dei contributi in base alle richieste accolte.

Il valore, quindi, potrebbe variare a seconda del numero di domande presentate ed accolte rispetto alle risorse disponibili per le erogazioni.

Bonus 1000 euro partite IVA: come fare richiesta

Per richiedere ed ottenere il Bonus partita IVA, è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 9 dicembre 2021.

E’ già possibile inoltrare l’istanza collegandosi al portale dell’Agenza delle Entrate accedendo tramite SPID, CIE, CNS e cercando la voce “Fatture e corrispettivi”.

All’atto della presentazione della domanda, il richiedente potrà scegliere fra due opzioni di erogazione del bonus:

Contributo a fondo perduto in compensazione al modello F24 (credito d’imposta);

Accredito tramite bonifico bancario o postale direttamente sul proprio conto corrente: in questo caso, dovrà inserire l’IBAN e le coordinate di riferimento.

Bonus partita IVA da 1.500 euro in Valle D’Aosta

I pochi fortunati che operano in Valle D’Aosta potranno richiedere ed aggiudicarsi un bonus partita IVA da 1.500 euro introdotto dalla Giunta regionale (Legge Regionale n. 15 del 16 giugno 2021) che mette in campo 825 mila euro di risorse.

Possono accedere al bonus le partite IVA che hanno registrato:

Un fatturato non inferiore ai 10mila euro e non superiore ai 10 milioni di euro nel 2019;

Un calo di fatturato di almeno il 30% nel periodo tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021.

Il bonus spetta anche alle partite Iva il cui fatturato non è calato, purché l’attività sia stata avviata nel 2019.