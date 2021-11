Bonus animali domestici, come ottenerlo subito | Domanda e requisiti

Tra i vari bonus previsti dal Governo Draghi, è stato confermato nel 2021 anche il Bonus animali domestici.

Aumenta il tetto massimo per le spese veterinarie detraibili. Resta la franchigia, il limite di spese da sottrarre nel calcolo del bonus.

L’incentivo è una buona notizia per tutti coloro che posseggono un animale domestico: riconosce un ristoro per le tante spese sostenute per la cura degli animali in casa.

Vediamo quali sono le condizioni e gli importi previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Bonus animali domestici: le novità della Legge di Bilancio 2021

Chi possiede un animale domestico può richiedere ed ottenere un bonus fino a 80 euro.

Il tetto massimo è stato aumentato dalla Legge di Bilancio 2021 per quel che riguarda le spese veterinarie detraibili: è passato da 500 a 550 euro.

Resta invariata la franchigia di 129,11 euro. In pratica, la detrazione Irpef del 19% si applica sulla cifra residua, eccedente la franchigia e può arrivare ad un massimo di 80 euro. In altre parole, chi sostiene spese per 129 euro non avrà diritto al bonus.

Facciamo un esempio pratico di come si applica la detrazione. Il contribuente che spende 400 euro annui dovrà sottrarre la franchigia di 129,11 euro. Sulla cifra restante (270,89 euro) calcolerà la detrazione del 19%. Potrà, quindi, ottenere un bonus di 51 euro.

Bonus animali domestici: requisiti e spese detraibili

Le spese ammesse per il Bonus si riferiscono a visite veterinarie, farmaci ed altri costi sostenuti per la salute dell’animale domestico.

Per fruire del contributo statale, il richiedente deve:

Essere cittadino italiano con residenza in Italia;

Dimostrare la proprietà dell’animale: per i cani fa fede il microchip e la certificazione dell’anagrafe canina, mentre per i gatti il certificato d’acquisto e il microchip.

Bonus animali domestici: l’obbligo di pagamento tracciabile

Come per tutti gli altri incentivi statali, anche il Bonus animali domestici 2021 si potrà ottenere soltanto se i pagamenti sono tracciabili, ovvero effettuati tramite bonifico bancario e postale, carta di credito e bancomat.

Tuttavia, l’obbligo non si applica a spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici o per detrazioni relative a prestazioni sanitarie erogate da strutture private o pubbliche accreditate con il SSN.