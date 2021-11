Vetri macchina appannati, il trucco per eliminare la condensa in un istante

A vole ci ritroviamo con dei vetri macchina appannati a causa della differenza tra la temperatura esterna dell’auto e quella interna.

Il vapore acqueo nell’aria crea umidità e saturazione e l’aria calda ne ha di più. Poiché il vetro è freddo per il contatto con l’esterno, l’aria più vicina ad esso rilascia vapore acqueo in eccesso sotto forma di “condensa”, appannando il vetro.

Vetri macchina appannati quando piove

Molte nuove auto hanno funzioni che lo spannano istantaneamente premendo un pulsante, ma nelle auto con attrezzature più modeste o più vecchie non esiste tale possibilità.

In questo caso è meglio usare l’aria calda ( dall’aria condizionata o dal condizionatore), in modo che si sbrinano più velocemente. Puoi farlo anche con aria fredda, ma ci vorrà più tempo e l’effetto durerà di meno… Se premi il pulsante sul lunotto termico, i filamenti di vetro si scaldano, eliminando la condensa.

Per prevenire il vetro appannato in commercio possiamo trovare anche dei prodotti anti-appannamento per i vetri della nostra auto. Questi prodotti possono essere acquistati, ad esempio, sia nei grandi magazzini che nei negozi specializzati in ricambi per auto.

Inoltre si tratta di prodotti non molto costosi. Un’altra possibilità che “accelera” lo spannarsi dei finestrini e ne impedisce il verificarsi, almeno fino a quando l’interno del veicolo non raggiunge la temperatura, è aprire uno dei finestrini di pochi millimetri.

Prima di avviare l’auto