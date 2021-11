By

Tommaso Cesana, sapete tutto uno dei concorrenti più amati di Amici di Maria De Filippi? Scopriamo tutto su di lui!

E’ finalmente ritornato Amici, uno dei talent show da sempre più attesi e guardati della televisione Italiana. Anche quest’anno infatti lo show diretto e condotto da Maria De Filippi è partita, ed i telespettatori hanno potuto fare conoscenza sin da subito con i protagonisti di questa ventunesima edizione.

Tommaso Cesana, chi è il cantante di Amici 21

Amici è da sempre uno degli show più amati e più visti dell’intero palinsesto televisivo italiano. Il format ha riscosso da sempre un enorme successo e Maria De Filippi si è sempre detta orgogliosa di quello che si può senz’altro definire il suo show per eccellenza.

Anche il folto pubblico di telespettatori che da sempre segue e supporta il talent show ha potuto quindi iniziare a conoscere i protagonisti che animeranno le puntate di questa nuova ed attesissima stagione di Amici.

Tra questi, sicuramente Tommaso Cesana è riuscito a spiccare, almeno in questo inizio di stagione. Originario di Padova, classe 2003 e quindi appena diciottenne. Tommaso Cesana è uno dei cantanti di questa nuova edizione che hanno maggiormente colpito i giudici ed il pubblico di telespettatori da casa.

Di Tommaso non sappiamo ancora molto, anche se sicuramente il ragazzo ha attirato la curiosità dei telespettatori e del pubblico social. Come già accennato, di lui sappiamo certamente che è nato a Padova nel 2003. Inoltre, sembra essere figlio unico di una coppia di medici, e che sembra avere una passione per lo sport ed una cura quasi maniacale del suo fisico.

Il giovane ragazzo ha infatti dichiarato di arrivare a fare 200 flessioni al giorno, di non fumare e non bere alcolici e seguire una dieta molto sana tutti i giorni senza eccezioni.

Quello che sappiamo di Tommaso Cesana lo apprendiamo soprattutto dai suoi profili social, in particolare il giovane cantante è molto attivo su Instagram dove condivide molto spesso foto e storie.

In particolare dalla pagina instagram di Tommaso siamo venuti a conoscenza di quella che sembrerebbe essere la sua ragazza. Di lei sappiamo che si chiama Vittoria Randi, che ama l’equitazione e che sta insieme a Tommaso da circa 18 mesi.

Tommaso Cesana, l’esperienza ad Amici

Nel talent di Canale 5, Tommaso è stato uno dei protagonisti ad aver colpito maggiormente la giuria ed il pubblico, almeno in questo avvio di stagione. Il suo ingrasso nello show risale a Domenica 19 settembre ovvero Tommaso si è esibito con il brano “Solo per paura” ed ha subito convinto Lorella Cuccarini, la quale gli ha dato un posto senza la minima esitazione.

Fino a questo momento il ragazzo ha sempre rispecchiato le alte aspettative del pubblico e della giuria. Non ci resta che seguire la sua esperienza per scoprire i miglioramenti ed il destino di Tommaso nello show