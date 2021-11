Lady Gaga, la sua mega villa da 24 milioni di dollari: lusso sfrenato

Lady Gaga, avete mai visto dove abita la famosissima cantante statunitense? Preparatevi, rimarrete a bocca aperta… che lusso!

Lady Gaga, dove vive?

Nota per essere uno dei personaggi più eccentrici e particolari dell’intero panorama musicale internazionale. La star di A Star Is Born e interprete di decine di brani di successo mondiale non ha mai nascosto la sua passione per l’eleganza, lo stile eccentrico e l’arte in generale.

E e questo è vero nel campo artistico è altrettanto vero anche negli aspetti che riguardano la vita personale della cantante , infatti anche questa volta Lady Gaga non ha deluso le aspettative dei fans ed ha acquistato una megavilla extralusso a Los Angeles, in California.

Potrebbe interessarti anche: Lady Gaga, conoscete sua sorella? è la sua fotocopia: la somiglianza clamorosa; Foto

Dopo aver abitato per anni a New York, infatti, la cantante di Born This Way e Million Reasons ha voluto tornare a Malibù, nella città di Los Angeles anche se precedentemente aveva dichiarato che sarebbe restata per sempre nella grande Mela.

Forse a far cambiare idea alla cantante è stata la bellezza mozzafiato della villa: una proprietà di oltre 200 ettari con 6 stanze da letto, 12 bagni, piscina con Jacuzzi ed una splendida vista mare.

La nuova casa di Lady Gaga è infatti a pochi passi da Zuma Beach. Una delle località balneari più alla moda e famose di tutta Los Angeles, da dove è possibile ammirare alcuni dei tramonti più belli del mondo.

Ma ovviamente le sorprese non sono finite! La proprietà dispone infatti di ben otto scuderie con una zona dedicata ai cavalli, una palestra, giardino privato per gli ospiti ed infine una vera e propria Bat-Caverna segreta, adibita a sala giochi con due piste da Bowling. Non potevano infine mancare una sala cinema ed una cantina privata da ben 800 bottiglie.

Insomma in vero e proprio gioiello nel cuore della città più famosa dello stato della California.

Il prezzo della villa

In molti si sono chiesti quanto abbia speso la cantate e superstar per una proprietà così bella e lussuosa, provvista di ogni confort. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che la cantante abbia acquistato la tenuta da Dan Romanell, il fondatore della Warner Bros Consumer Products Division Worldwide.

Romanelli avrebbe messo in vendita la mega villa nel 2013 al prezzo di 25 milioni di dollari, ma pare sembrerebbe che lei l’abbia acquistata con un piccolo sconto a ”soli” 24 milioni.