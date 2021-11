WhatsApp, senza telefono è possibile utilizzarlo | Il trucco che nessuno conosce

By

Oggi è possibile usare WhatsApp senza telefono: è la novità che tutti gli utenti stavano aspettando. La versione desktop può funzionare senza essere schiavi dello smartphone.

L’App di messaggistica istantanea più popolare del mondo ha lanciato in versione beta, a metà settembre, la funzione multi-dispositivo che permette di utilizzare simultaneamente WhatsApp da 4 dispositivi collegati allo stesso account.

Tutti gli utenti possono provare da subito la versione beta (ancora limitata e con qualche imperfezione) iniziando a testare la funzione multi-dispositivo da smartphone, PC, tablet senza l’uso del telefono.

Usare WhatsApp senza telefono con la versione beta

Per ora, bisogna accontentarsi della versione beta con relativi limiti per poter testare la funzione multi-dispositivo di WhatsApp non ancora perfetta.

I due limiti, al momento, sono i seguenti:

Bisogna collegare lo smartphone a Internet per consentire agli altri device di collegarsi all’account di WhatsApp;

Non si può utilizzare lo stesso account servendosi di 2 telefoni: se proviamo a collegare un secondo smartphone, il primo verrà scollegato dall’account automaticamente.

La buona notizia è che la versione beta è in fase di miglioramento. L’ultima versione per Android consente di superare il primo limite (collegamento online del telefono necessario). E’ questo, attualmente, il principale limite per gli utenti: riuscire ad usare l’app a telefono spento sarà una grande comodità (pensiamo all’eventualità che il telefono sia scarico).

La versione definitiva di questa funzione permetterà non solo di usare l’app a telefono spento ma da due telefoni simultaneamente (anche con i due sistemi operativi Android e iOS).

Come installare la versione beta multi-dispositivo di WhatsApp

Per installare l’ultima versione beta di WhatsApp, dopo averla scaricata sul telefono, bisogna:

Andare su Impostazioni e toccare la voce Dispositivi collegati;

Spostarsi su Beta multi-dispositivo e, in seguito, toccare Usa la versione beta;

Accettare.

A questo punto, lo smartphone sarà pronto. Basterà andare in WhatsApp Web o Desktop e collegare nuovamente il telefono o il tablet. Fatto!

La funzione in beta ha un altro limite per ora: i dispositivi collegati possono ricevere chiamate o messaggi fino a 14 giorni, dopodiché bisognerà rientrare nell’app e ricollegarli.

In più, non si potranno inviare messaggi né effettuare chiamate da WhatsApp Desktop, Web, o Portal se il destinatario ha una versione obsoleta dell’app sul suo smartphone.